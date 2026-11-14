Fin de una era en el fútbol mundial: las 29 leyendas que cerraron su ciclo internacional entre Qatar 2022 y el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y James Rodríguez forman parte de una generación que marcó la historia del fútbol. Después del Mundial de 2026, varias estrellas se despidieron de sus selecciones y dejaron millones de recuerdos en las tribunas.

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El fútbol comienza a despedir a varios de los jugadores que protagonizaron una de las generaciones más reconocidas de las últimas décadas. El anuncio de Cristiano Ronaldo de poner fin a su trayectoria con la selección de Portugal se suma a una serie de despedidas que, entre Qatar 2022 y el Mundial de 2026, han marcado el cierre de distintos ciclos internacionales.

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El portugués, que defendió durante 23 años la camiseta de su país, se marcha como máximo goleador histórico de las selecciones nacionales, con 146 tantos en 234 partidos. Su carrera internacional incluye la conquista de la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones.

En ese grupo también aparece Lionel Messi, quien puso fin a su recorrido con Argentina después de conquistar el Mundial de Qatar 2022 y disputar la cita de 2026. Neymar, por su parte, también cerró su etapa con Brasil, mientras que James Rodríguez hizo lo propio con la selección colombiana.

Entre los ciclos posteriores a Qatar 2022 y el Mundial de 2026, cerca de una treintena de estrellas encabezadas por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y James Rodríguez pusieron fin a sus trayectorias en selecciones nacionales y en el profesionalismo, marcando un profundo recambio generacional en el balompié mundial. Foto: Getty

A ellos se suman nombres como Manuel Neuer y Guillermo Ochoa, dos referentes bajo los tres palos; Riyad Mahrez, Sadio Mané, Nicolás Otamendi y otras figuras que tuvieron protagonismo en sus selecciones.

Son futbolistas que marcaron una época, protagonizaron grandes torneos y construyeron rivalidades que dieron realce a la historia reciente del fútbol.

Futbolista Selección / País Ciclo /



Tipo de retiro

Títulos ganados (Colectivos) 1 Lionel Messi Argentina Post-Mundial 2026 (Selección) 46 2 Ángel Di María Argentina Post-Qatar 2022 (Selección) 35 3 Cristiano Ronaldo Portugal Post-Mundial 2026 (Selección) 35 4 Toni Kroos Alemania Post-Qatar 2022 (Definitivo) 34 5 Sergio Busquets España Post-Qatar 2022 (Definitivo) 34 6 Gianluigi Buffon Italia Post-Qatar 2022 (Definitivo) 29 7 Jordi Alba España Post-Qatar 2022 (Definitivo) 23 8 Zlatan Ibrahimovic Suecia Post-Qatar 2022 (Definitivo) 32 9 Marcelo Brasil Post-Qatar 2022 (Definitivo) 31 10 Manuel Neuer Alemania Post-Mundial 2026 (Selección) 31 11 Cesc Fàbregas España Post-Qatar 2022 (Definitivo) 17 12 Karim Benzema Francia Post-Qatar 2022 (Selección) 33 13 Thomas Müller Alemania Post-Qatar 2022 (Selección) 33 14 Pepe Portugal Post-Qatar 2022 (Definitivo) 29 15 Gareth Bale Gales Post-Qatar 2022 (Definitivo) 22 16 Neymar Jr. Brasil Post-Mundial 2026 (Selección) 28 17 James Rodríguez Colombia Post-Mundial 2026 (Selección) 24 18 Raphaël Varane Francia Post-Qatar 2022 (Definitivo) 22 19 Hugo Lloris Francia Post-Qatar 2022 (Selección) 4 20 Mesut Özil Alemania Post-Qatar 2022 (Definitivo) 10 21 Eden Hazard Bélgica Post-Qatar 2022 (Definitivo) 15 22 Mats Hummels Alemania Post-Qatar 2022 (Definitivo) 16 23 Olivier Giroud Francia Post-Qatar 2022 (Selección) 12 24 Sadio Mané Senegal Post-Mundial 2026 (Selección) 11 25 Riyad Mahrez Argelia Post-Mundial 2026 (Selección) 16 26 Nicolás Otamendi Argentina Post-Mundial 2026 (Selección) 22 27 Guillermo Ochoa México Post-Mundial 2026 (Selección) 6 28 Marko Arnautovic Austria Post-Mundial 2026 (Selección) 6 29 Patrik Schick Rep. Checa Post-Mundial 2026 (Selección) 5

Cristiano Ronaldo puso fin a una trayectoria de 23 años con la selección de Portugal, retirándose como el máximo anotador histórico de combinados nacionales con 146 goles en 234 partidos y 35 títulos colectivos. Foto: Anadolu via AFP

Delanteros de amplia trayectoria como el sueco Zlatan Ibrahimovic (32 títulos) y el galés Gareth Bale (22) pusieron punto final a sus carreras tras el ciclo mundialista de 2022. Foto: Getty Images

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Los delanteros Marko Arnautovic, de Austria, y Patrik Schick, de República Checa, se sumaron a la lista de jugadores que cerraron su ciclo internacional tras el Mundial de 2026, con 6 y 5 títulos colectivos, respectivamente. Foto: Getty Images

El delantero Patrik Schick oficializó el fin de su etapa con la selección de República Checa tras el Mundial de 2026, culminando su recorrido internacional con un palmarés de cinco títulos colectivos. Foto: Getty Images

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Tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 y disputar la edición de 2026, Lionel Messi cerró su ciclo con la selección argentina encabezando el listado de títulos colectivos con 46 trofeos. Foto: FIFA via Getty Images

El guardameta Manuel Neuer cerró su participación con la selección de Alemania después del Mundial de 2026, sumando 31 títulos colectivos a lo largo de su carrera. Foto: Getty Images

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La selección de Alemania despidió a una generación dorada compuesta por referentes como Toni Kroos, Thomas Müller y Mats Hummels, quienes dejaron el combinado nacional tras el ciclo de Qatar 2022. Foto: Getty Images

El arquero Guillermo Ochoa se despidió de la selección de México tras el ciclo de 2026, registrando 6 títulos colectivos en su trayectoria profesional. Foto: Corbis/Icon Sportswire via Getty

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Los atacantes Sadio Mané, de Senegal, y Riyad Mahrez, de Argelia, anunciaron el cierre de sus trayectorias con sus selecciones tras el Mundial de 2026, con 11 y 16 títulos colectivos, respectivamente. Foto: Getty Images

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El zaguero Nicolás Otamendi puso fin a su ciclo con la selección de Argentina tras el Mundial de 2026, cerrando una exitosa trayectoria internacional con un palmarés de 22 títulos colectivos. Foto: Getty Images

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