Fin de una era en el fútbol mundial: las 29 leyendas que cerraron su ciclo internacional entre Qatar 2022 y el Mundial 2026
Los astros del fútbol que colgaron las botas luego de los últimos mundiales. El más reciente en despedirse de su selección fue Cristiano Ronaldo, quien cerró un ciclo de 23 años con Portugal. Radiografía.
De a poco, los referentes que marcaron una generación en el mundo del futbol han colgado los guayos. Foto: SEMANA
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y James Rodríguez forman parte de una generación que marcó la historia del fútbol. Después del Mundial de 2026, varias estrellas se despidieron de sus selecciones y dejaron millones de recuerdos en las tribunas.
El fútbol comienza a despedir a varios de los jugadores que protagonizaron una de las generaciones más reconocidas de las últimas décadas. El anuncio de Cristiano Ronaldo de poner fin a su trayectoria con la selección de Portugal se suma a una serie de despedidas que, entre Qatar 2022 y el Mundial de 2026, han marcado el cierre de distintos ciclos internacionales.
El portugués, que defendió durante 23 años la camiseta de su país, se marcha como máximo goleador histórico de las selecciones nacionales, con 146 tantos en 234 partidos. Su carrera internacional incluye la conquista de la Eurocopa de 2016 y dos títulos de la Liga de Naciones.
En ese grupo también aparece Lionel Messi, quien puso fin a su recorrido con Argentina después de conquistar el Mundial de Qatar 2022 y disputar la cita de 2026. Neymar, por su parte, también cerró su etapa con Brasil, mientras que James Rodríguez hizo lo propio con la selección colombiana.
Entre los ciclos posteriores a Qatar 2022 y el Mundial de 2026, cerca de una treintena de estrellas encabezadas por Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y James Rodríguez pusieron fin a sus trayectorias en selecciones nacionales y en el profesionalismo, marcando un profundo recambio generacional en el balompié mundial. Foto: Getty
A ellos se suman nombres como Manuel Neuer y Guillermo Ochoa, dos referentes bajo los tres palos; Riyad Mahrez, Sadio Mané, Nicolás Otamendi y otras figuras que tuvieron protagonismo en sus selecciones.
Son futbolistas que marcaron una época, protagonizaron grandes torneos y construyeron rivalidades que dieron realce a la historia reciente del fútbol.
Futbolista
Selección / País
Ciclo /
Tipo de retiro
Títulos ganados (Colectivos)
1
Lionel Messi
Argentina
Post-Mundial 2026 (Selección)
46
2
Ángel Di María
Argentina
Post-Qatar 2022 (Selección)
35
3
Cristiano Ronaldo
Portugal
Post-Mundial 2026 (Selección)
35
4
Toni Kroos
Alemania
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
34
5
Sergio Busquets
España
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
34
6
Gianluigi Buffon
Italia
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
29
7
Jordi Alba
España
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
23
8
Zlatan Ibrahimovic
Suecia
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
32
9
Marcelo
Brasil
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
31
10
Manuel Neuer
Alemania
Post-Mundial 2026 (Selección)
31
11
Cesc Fàbregas
España
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
17
12
Karim Benzema
Francia
Post-Qatar 2022 (Selección)
33
13
Thomas Müller
Alemania
Post-Qatar 2022 (Selección)
33
14
Pepe
Portugal
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
29
15
Gareth Bale
Gales
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
22
16
Neymar Jr.
Brasil
Post-Mundial 2026 (Selección)
28
17
James Rodríguez
Colombia
Post-Mundial 2026 (Selección)
24
18
Raphaël Varane
Francia
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
22
19
Hugo Lloris
Francia
Post-Qatar 2022 (Selección)
4
20
Mesut Özil
Alemania
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
10
21
Eden Hazard
Bélgica
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
15
22
Mats Hummels
Alemania
Post-Qatar 2022 (Definitivo)
16
23
Olivier Giroud
Francia
Post-Qatar 2022 (Selección)
12
24
Sadio Mané
Senegal
Post-Mundial 2026 (Selección)
11
25
Riyad Mahrez
Argelia
Post-Mundial 2026 (Selección)
16
26
Nicolás Otamendi
Argentina
Post-Mundial 2026 (Selección)
22
27
Guillermo Ochoa
México
Post-Mundial 2026 (Selección)
6
28
Marko Arnautovic
Austria
Post-Mundial 2026 (Selección)
6
29
Patrik Schick
Rep. Checa
Post-Mundial 2026 (Selección)
5
Cristiano Ronaldo puso fin a una trayectoria de 23 años con la selección de Portugal, retirándose como el máximo anotador histórico de combinados nacionales con 146 goles en 234 partidos y 35 títulos colectivos. Foto: Anadolu via AFP
Delanteros de amplia trayectoria como el sueco Zlatan Ibrahimovic (32 títulos) y el galés Gareth Bale (22) pusieron punto final a sus carreras tras el ciclo mundialista de 2022. Foto: Getty Images
Los delanteros Marko Arnautovic, de Austria, y Patrik Schick, de República Checa, se sumaron a la lista de jugadores que cerraron su ciclo internacional tras el Mundial de 2026, con 6 y 5 títulos colectivos, respectivamente. Foto: Getty Images
El delantero Patrik Schick oficializó el fin de su etapa con la selección de República Checa tras el Mundial de 2026, culminando su recorrido internacional con un palmarés de cinco títulos colectivos. Foto: Getty Images
Tras conquistar el Mundial de Qatar 2022 y disputar la edición de 2026, Lionel Messi cerró su ciclo con la selección argentina encabezando el listado de títulos colectivos con 46 trofeos. Foto: FIFA via Getty Images
El guardameta Manuel Neuer cerró su participación con la selección de Alemania después del Mundial de 2026, sumando 31 títulos colectivos a lo largo de su carrera. Foto: Getty Images
La selección de Alemania despidió a una generación dorada compuesta por referentes como Toni Kroos, Thomas Müller y Mats Hummels, quienes dejaron el combinado nacional tras el ciclo de Qatar 2022. Foto: Getty Images
El arquero Guillermo Ochoa se despidió de la selección de México tras el ciclo de 2026, registrando 6 títulos colectivos en su trayectoria profesional. Foto: Corbis/Icon Sportswire via Getty
James Rodríguez puso punto final a su ciclo con la Selección Colombia tras el Mundial de 2026, culminando su trayectoria internacional con un balance de 24 títulos colectivos. Foto: Getty Images
Los atacantes Sadio Mané, de Senegal, y Riyad Mahrez, de Argelia, anunciaron el cierre de sus trayectorias con sus selecciones tras el Mundial de 2026, con 11 y 16 títulos colectivos, respectivamente. Foto: Getty Images
El zaguero Nicolás Otamendi puso fin a su ciclo con la selección de Argentina tras el Mundial de 2026, cerrando una exitosa trayectoria internacional con un palmarés de 22 títulos colectivos. Foto: Getty Images
La selección de Alemania despidió a una generación dorada compuesta por referentes como Toni Kroos, Thomas Müller y Mats Hummels, quienes dejaron el combinado nacional tras el ciclo de Qatar 2022. Foto: FIFA via Getty Images
Jugadores de amplia trayectoria internacional como Karim Benzema, Raphaël Varane y Hugo Lloris en Francia, junto a Zlatan Ibrahimovic, Gareth Bale y Eden Hazard, completan el listado de figuras que marcaron las últimas dos décadas del fútbol mundial. Foto: GETTY IMAGES