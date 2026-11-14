Daniel Briceño destapa estrategia jurídica en su contra para sacarlo del Congreso: “No voy a cambiar”

SEMANA: ¿Cuál es la postura del Centro Democrático frente a la ley de rescate fiscal?

DANIEL BRICEÑO: Lo primero es hacer un llamado al Gobierno para que cumpla una promesa fundamental para todos los que apoyamos este proyecto: antes de pensar en subir impuestos, entendamos los problemas de caja, pero el Gobierno debe comprometerse a hacer un recorte real. El Ejecutivo está planteando únicamente un recorte de 12 billones en lo que ellos llaman las eficiencias y los contratos de prestación de servicios. Pero a lo que queremos llegar nosotros es que, antes de pensar en gravar la canasta familiar, aquí hay unas ineficiencias que hay que revisar y hay que recortar de verdad. Hay tres temas sobre la mesa. Usted sabe que yo he trabajado mucho este tema de los esquemas de seguridad, y el primer mensaje del Gobierno del presidente Abelardo debería ser el de revisar la UNP porque tiene casi 3 billones ahí. Esa entidad se puede liquidar. ¿Qué necesita? Una decisión valiente y política para revisar realmente quiénes necesitan de verdad un esquema de seguridad.

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SEMANA: ¿Cuáles son las otras dos propuestas?

D.B.: No puede haber una ley de rescate y no se le pueden subir los impuestos a la gente si no metemos en la fórmula a los órganos de control. Ahí se puede hacer una reducción. Y tercero, pues la pregunta es al Gobierno para saber realmente qué va a acabar y qué va a fusionar. Eso no está claro dentro del parámetro del proyecto.

SEMANA: ¿Pero apoyan al Gobierno?

D.B.: Cuentan con nuestro apoyo, pero pongamos sobre la mesa qué es lo que vamos a recortar y después sí miramos a ver qué es lo que debemos recaudar.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático Foto: Brian Rosado Ariza

SEMANA: ¿Cuál debería ser el recorte en el Estado?

D.B.: Uno puede revisar 48 entidades que tienen actividades duplicadas, y con eso uno puede llegar a 20 billones de recaudo. Es momento de acabar con la Agencia Nacional de Tierras, 5,2 billones, y sus actividades las puede ejecutar el Ministerio de Agricultura. El Fondo Único de Tecnologías de la Información puede acabarlo y ahí serían más o menos 3,4 billones. Ya hablé de la UNP, que son 3 billones de pesos. La Unidad para las Víctimas puede pasar al Ministerio de Justicia y nos ahorramos 1,9 billones de pesos. La Agencia de Desarrollo Rural que pase al Ministerio de Agricultura, un billón de pesos menos. También podemos revisar varias superintendencias y eliminar la Superintendencia de Notariado y pasarla a una oficina de registro en el Departamento Nacional de Planeación; ahí tenemos un ahorro de 20 billones de pesos. Debemos pasar de 19 a 8 ministerios, que más o menos es la propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón, en la que le estamos diciendo que ahí se pueden ahorrar 6 o 7 billones de pesos más.

El gobernador Andrés Julián Rendón. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué ministerios habría que acabar?

D.B.: Uno podría tener un solo ministerio que se llame el Ministerio de Capital Humano, en donde fusione Salud, Educación, Trabajo, Cultura, Deporte, Ambiente y el DPS; esto puede tener una gran superestructura. Usted puede tener otro ministerio que se llame Ministerio de Desarrollo Económico, donde tenga Minas, Agricultura, Comercio, Transporte, Tecnología y Vivienda. Usted puede fusionar Justicia e Interior. La Cancillería queda absolutamente como está, Defensa como está.

SEMANA: ¿Es viable reducir la composición del Congreso?

D.B.: Lo que nosotros estamos proponiendo aquí se puede hacer vía ley, es decir, vía facultades extraordinarias. Uno le puede decir al presidente: hágalo por decreto, aunque reducir el Congreso es una gran discusión que hay que hacer, pero lo que va a traer en estos momentos es una discusión constitucional. Tenemos 16 curules de paz, que se acaban el próximo periodo y de ahí para adelante nos toca revisar. Hay regiones donde se puede reducir el número de curules, como en Bogotá, Antioquia, Santander y Valle del Cauca. Pero hay otra discusión y es la reducción de las Unidades de Trabajo Legislativo a la mitad. Hoy cada congresista tiene derecho a 50 salarios mínimos. Queremos bajarlo a la mitad, es decir, 25 salarios mínimos. Eso es un ahorro de 240.000 millones de pesos al año.

Entrevista con Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Foto: Paula López

SEMANA: ¿Lo de las UTL puede entrar en la ley de rescate fiscal?

D.B.: Claro, si tenemos un capítulo que dice reducción estatal, pues podemos tomar una decisión de reducir el tamaño del Estado en el Congreso. Asimismo, podemos tomar decisiones de reducir y mirar cuánto les vamos a quitar a los órganos de control. Eso tiene toda la unidad de materia.

SEMANA: Pero ya hay una contrarreloj. ¿Los tiempos alcanzan?

D.B.: Creo que la demora va a ser en poder llegar a un texto, a un acuerdo político, y que el Gobierno llegue a un acuerdo con las fuerzas de coalición, no con las fuerzas de oposición. Somos nosotros los que hemos apoyado el proyecto político del presidente Abelardo. Sabemos que todo es culpa de Petro, pero tenemos que salir adelante.

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SEMANA: ¿Le gusta la nueva manera en que el Gobierno se relaciona con el Congreso?

D.B.: Yo soy de las personas que más apoya esa forma porque, si algo ha cambiado, es que no hay transacción. El Gobierno decidió irse por el camino difícil y en la ley de sometimiento nos dimos cuenta. Creo que la forma como lo está haciendo es perfecta. Pasamos de una época en la que los ministros del Interior vivían en el Congreso todos los días y recibían congresistas a puerta cerrada en todo lado a lo que está haciendo el doctor Alejandro Ordóñez. Eso es bueno.

SEMANA: ¿Le gusta Alejandro Ordóñez como ministro del Interior?

D.B.: Me gusta Alejandro Ordóñez como figura; es una persona con unas ideas fuertes. No sé cómo lo hará como ministro del Interior, vamos a ver. Esa respuesta se la puedo responder en tres o seis meses.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

SEMANA: Usted tiene una manera diferente de hacer política y eso le ha generado problemas en el Centro Democrático. ¿Cómo están las cosas?

D.B.: Cuando uno no está sometido a los cánones de la política tradicional ni tampoco a tratar de quedar bien con todo el mundo, uno siempre va a tener problemas. Dentro del partido tengo muchos amigos, aunque tengo otros que no me quieren por lo que digo, pero no voy a cambiar.

SEMANA: ¿Y el expresidente Álvaro Uribe le dice algo por su manera de ser?

D.B.: No, el expresidente conmigo siempre ha sido muy respetuoso. Hemos tenido diferencias en varias cosas, siempre podemos intercambiar las ideas, pero él es una persona que es muy demócrata y entiende cómo son las cosas al final del día, entiende las distintas posiciones, pero sobre todo está tratando de construir un partido en el que haya voces distintas.

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SEMANA: Incluso a usted lo quieren sacar del Congreso y tiene varios procesos de pérdida de investidura.

D.B.: Yo he pasado por una serie de estrategias. La primera es la difamación, la segunda es que te ponen bodegas en redes sociales. Eso es, a mí esas cosas no me trasnochan. Pero entonces ahora viene otra estrategia, que es la del desgaste político, jurídico y judicial. Comienzan a poner a muchos ciudadanos preocupados a denunciarte y a demandarte por todo. Entonces, yo creo que debo estar llegando casi a una decena de procesos en el Consejo de Estado y la Corte Suprema por unas cosas que uno no entiende. Me quieren sacar del Congreso, pero ahí sí, como el 4 × 1.000, aquí estoy y aquí me quedo.

SEMANA: Y si lo quieren sacar por su forma de ser, ¿va a cambiar?

D.B.: No, yo solo entiendo la política de una forma y es que se hace con coherencia y opinión. El día que a mí me toque comenzar a hacer política de estructura y comenzar a hacer grandes clientelas y demás será momento de irme.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático Foto: Brian Rosado Ariza

SEMANA: Siempre dijeron que usted llegaba a la Cámara y que renunciaría para hacer campaña a la alcaldía de Bogotá. Eso ya no puede ser, pero le gustaría ser candidato para la capital en 2031...

D.B.: Nunca pensé en renunciar. Y claro que sí, yo creo que la alcaldía de Bogotá es un ejercicio importante, es algo a lo que aspiro hacer en el futuro, pero también entiendo que debo prepararme. Bogotá es un país completo y mucha gente que llega quiere usarla como trampolín para después ser presidente. Si llegara a ser alcalde de Bogotá alguna vez, lo haría con toda la preparación, el empeño, pero sobre todo entendiendo que esta ciudad hace rato nadie la ha sabido leer.

SEMANA: ¿Va a ser candidato en 2031?

D.B.: De pronto sí.

Daniel Briceño, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático Foto: Brian Rosado Ariza

SEMANA: ¿Gustavo Petro será candidato a la alcaldía de Bogotá?

D.B.: Él está haciendo un ejercicio para ser candidato a la alcaldía. No sé si vaya al final a estar, pero hay que lanzar la advertencia a la gente: Petro está enfocado en su proyecto político para hacerle oposición a Abelardo, fortalecerse y tomar aire en Bogotá, Cali y el Valle del Cauca. Esos son los tres epicentros en conjunto con lo que quieren montar en Barranquilla. El petrismo no está buscando que la ciudad esté mejor, no. Ellos lo ven como un botín para hacer dos cosas: uno, darle aire a toda la gente que en enero va a salir completamente del Gobierno nacional; y segundo, porque, como lo han dicho ellos, no hay una forma más efectiva de hacerle oposición al presidente que teniendo la alcaldía de Bogotá. Yo se lo he dicho a Defensores, al Centro Democrático, se lo he dicho a Creemos, a Cambio Radical y a todos los que estamos en este sector: no podemos estar divididos porque le damos la alcaldía a la izquierda.

"Petro está enfocado en su proyecto político para hacerle oposición a Abelardo, fortalecerse y tomar aire en Bogotá, Cali y el Valle del Cauca". Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Pero todos los escándalos no le afectan a Petro?

D.B.: Yo creo que sí, y yo se lo decía a alguien de izquierda, porque a medida que vayan avanzando los temas de Petro, va a ser cada vez más incómodo para el proyecto de izquierda. Si la izquierda fuera inteligente, lo apartaría. Si la izquierda se quiere desmarcar de verdad, tiene que sacarlo de ese ámbito de decisión, porque, si no, lo que va a pasar es que Petro se va a llevar consigo todo el proyecto de izquierda que hoy está en una incoherencia absoluta. Uno los escucha en el Congreso y uno dice: oiga, de verdad es que yo no sé en qué mundo viven, como si no hubiesen gobernado, no se hubiesen robado el país en los últimos cuatro años, como si no tuvieran los ‘sexocontratos’, como si no estuvieran haciendo una cantidad de cosas.

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SEMANA: Hay quienes dicen que todo lo que pasa con Petro es peor que lo que ocurrió con Samper y el proceso 8.000. ¿Es así?

D.B.: Claro, es peor. La época de Petro es peor que la época de Samper en todos los sentidos.

SEMANA: Llevamos 100 días de gobierno de Abelardo De La Espriella. ¿Le gusta lo que ha hecho el mandatario?

D.B.: Sí, en general él ha hecho tres cosas buenas. La primera es la seguridad. Lo segundo es que ha sido muy hábil para destrabar muchas cosas. Y tercero, el hecho de haberle puesto la verdad al país y decirle: las verdaderas finanzas son estas, este país se lo robaron, lo quebraron y demás, y estamos tratando de buscar una solución.

SEMANA: ¿Qué no le gusta?

D.B.: Creo que se están equivocando en la forma de comunicación. Quitarles la voz a los ministros está perjudicando al presidente.