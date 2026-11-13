El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, criticó fuertemente a Iván Cepeda luego de que el senador y excandidato presidencial arremetiera en contra del Gobierno de Abelardo De La Espriella por el Fondo Milagro.

De La Espriella reveló las razones para aceptar la renuncia del gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe: este es el mensaje

En un mensaje, recordó fotografías de Cepeda con Iván Márquez y Jesús Santrich, así como Pablo Beltrán, del ELN. “¿De esta ecuanimidad es que habla usted, Senador Cepeda?“, cuestionó.

En otro mensaje previo le había respondido a Cepeda por las críticas al Fondo Milagro.

“Al país no se le engaña con doble moral: cuando la corrupción fue en casa propia y saquearon los recursos destinados a los más vulnerables, guardaron un silencio. Que juzguen los colombianos: ¿quién es el verdadero hipócrita y sinvergüenza?“, reclamó Ordóñez.

El ministro del Interior dijo que “el ladrón juzga por su condición” y que es muy fácil “salir hoy a rasgarse las vestiduras” y lanzar insultos contra el Fondo Milagro pero que en el pasado no criticó los hechos de corrupción en el anterior gobierno.

“Durante años se hicieron los de la vista gorda frente a los escándalos del gobierno de su jefe, Gustavo Petro, como la compra de conciencias en el Congreso con la plata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, criticó Ordóñez.

Cepeda había criticado que el presidente Abelardo De La Espriella no haya autorizado los salarios del Fondo Milagro y que haya ordenado reversar “ese despropósito”.

“El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”, aseguró De La Espriella.

El presidente dijo que no permitirá que haya “decisiones inconsultas” o que sean “carentes de sindéresis” y contrarias a sus instrucciones.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le reclamó a Cepeda por los escándalos en el gobierno Petro. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

“En mi gobierno, todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”, dijo el mandatario.

En las últimas horas, De La Espriella aceptó la renuncia del gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, y aclaró que tomó la decisión porque era lo correcto.

“Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”, señaló.

El presidente aclaró que en su Gobierno nadie tiene el puesto asegurado y que todos los funcionarios están en “permanente evaluación”. “Deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy”, afirmó De La Espriella.