“¿Quién es el verdadero hipócrita y sinvergüenza?“: Alejandro Ordóñez arremetió contra Iván Cepeda; esta es la historia

Unos agudos mensajes publicó el nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, en contra del senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda. El alto funcionario lanzó un contundente cuestionamiento.

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En uno de los mensajes, Ordóñez inició: “Como decía mi abuela con toda la sabiduría del mundo: ‘El ladrón juzga por su condición’. Es muy fácil salir hoy a rasgarse las vestiduras y a lanzar insultos contra el ‘Fondo Milagro’”.

“Cuando durante años se hicieron los de la vista gorda frente a los escándalos del gobierno de su jefe, Gustavo Petro, como la compra de conciencias en el Congreso con la plata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, anotó Ordóñez.

Sumado a ello, manifestó en la cuenta del Ministerio del Interior: “Al país no se le engaña con doble moral: cuando la corrupción fue en casa propia y saquearon los recursos destinados a los más vulnerables, guardaron un silencio. Que juzguen los colombianos: ¿quién es el verdadero hipócrita y sinvergüenza?”.

La molestia del ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, se dio por una publicación que hizo en su cuenta personal de X, Iván Cepeda: “A esta declaración altisonante de De la Espriella sobre el “Fondo Milagro”, habría que agregar la frase: “Cuando seamos sorprendidos en flagrancia delinquiendo”: “¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO, LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN!”. Hipócrita y desvergonzado”.

Pero ahí no paró la controversia, ya que en un reciente mensaje en X, el ministerio del Interior publicó: “¿De esta ecuanimidad es de la que habla usted, senador Cepeda?”: Alejandro Ordóñez Maldonado. Ministro del Interior”.