Renunció el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, tras cuestionamientos por altos costos en la nómina

Fuentes de alto nivel del Gobierno le confirmaron a SEMANA que este viernes el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe, tomó la determinación de renunciar al cargo.

Frente a esa decisión, este medio también confirmó que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aceptó la renuncia.

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El Fondo Milagro que se encarga del proceso de reconstrucción por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

“Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles.Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato”, dijo.

El jefe de Estado también anotó: “No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir.Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia frente a las directrices que doy.En las próximas horas anunciaré quién asumirá la dirección del Fondo Milagro.¡Bienvenidos a la Patria Milagro!“.

Frente a los altos costos de la nómina, el presidente fue claro en señalar que no los autorizaba, ya que no iba acorde de su política de austeridad.

“¡EN EL GOBIERNO DE LA PATRIA MILAGRO LA AUSTERIDAD Y LA COHERENCIA NO SE NEGOCIAN! Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro NO se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡NO LOS AUTORIZO! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato”, recalcó De La Espriella.

Y en el mensaje de X aseguró: “El Fondo Milagro ha comenzado a hacer, en tiempo récord, lo que en otras épocas tardó años. Ya estamos reconstruyendo, entregando viviendas y subsidios, y adelantando las demoliciones necesarias para dar paso a la reconstrucción”.

“No voy a permitir que decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones empañen una misión tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó”, recalcó.

Además, dijo que en su gobierno “todos los funcionarios y colaboradores están permanentemente en período de prueba. Aquí nadie tiene patente de corso ni cargos asegurados. Quien se equivoque, cometa dislates o adopte decisiones contrarias a mis directrices debe tener la certeza de que tengo el carácter, la autoridad y la determinación para corregirlas de inmediato, sin titubeos ni contemplaciones”.

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“En las próximas horas anunciaré las medidas correctivas pertinentes.¡LA COHERENCIA ABSOLUTA ENTRE LO QUE SE DICE Y LO QUE SE HACE NO PUEDE ESTAR AUSENTE DE NINGUNA DECISIÓN DE MI GOBIERNO! ¡En la Patria Milagro se gobierna con el ejemplo, no con discursos! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, puntualizó.