El 48,3% aprueba la gestión del presidente Abelardo De La Espriella, según AtlasIntel para Bloomberg

AtlasIntel presentó una medición que hizo conjuntamente con Bloomberg para medir la temperatura política, social y económica de siete países de la región. Los datos en Colombia son reveladores y se hizo una sobre la gestión del presidente Abelardo De La Espriella.

De 3.015 personas encuestadas, el 48,3 por ciento aprobó el desempeño del jefe de Estado. Al preguntar por la evaluación que le asignaban los ciudadanos, el 46,6 por ciento la calificó como excelente/buena.

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Para ellos, estos son los principales problemas que tiene el país: corrupción (48,4 por ciento); inseguridad, criminalidad y narcotráfico (39,1 por ciento); pobreza, desempleo y falta de oportunidades (33,8 por ciento); estado del sistema de salud (31,0 por ciento); situación económica e inflación (23,1 por ciento); y deficiencias del sistema judicial (18,3 por ciento).

La encuesta también preguntó por la imagen favorable de los siguientes personajes públicos: Abelardo De La Espriella (48 por ciento); Gustavo Petro (46 por ciento); José Manuel Restrepo (45 por ciento); Iván Cepeda (38 por ciento); Álvaro Uribe (36 por ciento); Sergio Fajardo (33 por ciento); e Iván Duque (31 por ciento), entre otros.

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Frente a la pregunta de qué tan probable es que Colombia enfrente los siguientes riesgos o desafíos en los próximos seis meses, los ciudadanos respondieron: revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción (44 por ciento); huelgas a gran escala (35 por ciento); protestas violentas y vandalismo de patrimonio público (28 por ciento); y aumento de ataques o asesinatos relacionados con facciones criminales (28 por ciento), entre otros.

Al evaluar la situación económica de Colombia, el 26 por ciento cree que es buena y el 47 por ciento, mala. Y el 44 por ciento piensa que mejorará en los próximos seis meses.

Lea la encuesta completa y su ficha técnica:

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