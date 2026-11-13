Petro reaccionó a informe que lo señala de ayudar a mantener a Maduro en el poder: recordó qué hizo tras elecciones en Venezuela

El expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre el informe de Miranda Center for Democracy en el que se le señala de ayudar, junto a su gobierno, a que Nicolás Maduro se mantuviera en el poder en Venezuela tras las elecciones del 2024 y en las que hubo fraude.

Informe asegura que Gustavo Petro ayudó a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder tras las elecciones del 2024

A través de su cuenta de X, el exjefe de Estado rechazó esta información y recordó que su administración en ningún momento reconoció los resultados de los comicios que se llevaron a cabo.

Petro sostuvo que esta decisión obedeció a que las elecciones, según él, se realizaron bajo un chantaje externo que vino por parte de Estados Unidos, por medio de los bloqueos que para ese entonces se tenían.

Asimismo, apuntó que este chantaje también se hizo de manera interna a través de la falta de garantías democráticas.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

El hoy líder de la oposición fue más allá y aseguró que en los recientes comicios en Colombia, en los que ganó Abelardo De La Espriella, también hubo una supuesta injerencia por parte de los norteamericanos.

“En las últimas elecciones en Colombia también tuvimos interferencia del gobierno de los EE. UU. prohibida por la Constitución Nacional y falta total de garantías de transparencia electoral”, señaló.

Sobre este último punto, insistió en algo de lo que ha venido hablando desde que se conoció la derrota de su candidato, Iván Cepeda, pese a que las autoridades electorales han dejado en claro que todo el proceso fue transparente: el código fuente del software de las elecciones.

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Según él, en el proceso no hubo ninguna garantía debido a que se afectaron los “algoritmos del software privado de los hermanos Bautista desde el extranjero para imponer a Abelardo De La Espriella fraudulentamente”.

De hecho, recordó que en su momento ya se hizo una denuncia por esta situación ante las autoridades judiciales.

El informe de Miranda Center for Democracy, entre otras cosas, hace referencia a tres actuaciones que se tuvieron durante el gobierno Petro frente a las elecciones venezolanas: el silencio que hubo del entonces presidente, la abstención de Colombia en una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la posterior estrategia de mediación junto a Brasil y México.

Nicolás Maduro Foto: Getty Images

Pese a lo que allí se menciona, el exjefe de Estado rechazó esta información y ahora la está aprovechando para volver a poner en duda el sistema electoral colombiano, tal y como lo hizo durante los últimos meses en los que estuvo al frente de la Casa de Nariño.