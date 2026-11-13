Logo
Login
MUNDO

Informe asegura que Gustavo Petro ayudó a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder tras las elecciones del 2024

El Miranda Center acusó al gobierno de Petro de contribuir a blanquear la legitimidad de Maduro tras los comicios.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
13 de noviembre de 2026 a las 6:25 a. m.
Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: PRESIDENCIA, AP

Un informe del Miranda Center for Democracy sostiene que las decisiones diplomáticas del gobierno de Gustavo Petro, después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, contribuyeron a reducir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y facilitaron su continuidad en el poder.

Así luce Nicolás Maduro en una prisión de EE. UU.
Publican detalles inéditos de la vida de Maduro en prisión: “Se ha embarcado en un viaje espiritual”

El documento se refiere a tres episodios determinantes durante el mandato del expresidente colombiano, que incluyen el silencio de Gustavo Petro, la abstención de Colombia en una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la posterior estrategia de mediación junto a Brasil y México.

El estudio publicado por la organización de análisis reconstruye la relación entre Bogotá y Caracas desde el restablecimiento de los vínculos diplomáticos en 2022 hasta la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense, el 3 de enero de 2026.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro (R), y el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dan la mano después de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)
Nicolás Maduro y el expresidente colombiano, Gustavo Petro, se dan la mano después de una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. Foto: AFP

El Miranda Center sostiene que Colombia no necesitó reconocer formalmente la victoria de Maduro para contribuir a normalizar su permanencia.

El informe indica un punto clave que tuvo lugar en agosto, cuando Colombia, Brasil y México pasaron de exigir la publicación de las actas a recomendar una verificación de los resultados.

El centro describe el cambio como un desplazamiento hacia una fórmula diplomática más ambigua. Resume el efecto con una expresión contundente: “Rebajó el coste internacional del fraude”.

Nikolay Tavdumadze y Nicolás Maduro
“Deberían liberar a Maduro”: Rusia envió mensaje sobre el juicio contra el exdictador venezolano en EE.UU.

Otro episodio ocurrió el 31 de julio, durante una votación en la OEA para exigir a Venezuela que publicara los resultados detallados de las elecciones.

La propuesta obtuvo 17 votos, uno menos de los necesarios para ser aprobada. Colombia y Brasil se abstuvieron y México no votó. Según el Miranda Center, el apoyo de cualquiera de estos países habría permitido sacar adelante la resolución.

Nicolás Maduro en el CNE
Nicolás Maduro en el CNE. Foto: AP

El documento denomina “blanqueamiento” a la combinación de mensajes de diálogo y actuaciones que, según su análisis, aliviaron la presión sobre Maduro.

El informe atribuye la posición de Petro a tres factores: su afinidad ideológica con el chavismo, los intereses energéticos entre Ecopetrol y Pdvsa y, especialmente, la política de “Paz Total”, que habría otorgado a Maduro influencia sobre las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc.

Los investigadores aseguran en el texto que las decisiones del Gobierno Petro tuvieron un efecto coincidente y respondieron más a una orientación política que a una estrategia coordinada para que Maduro se quedara en el poder.

El interés del Gobierno Petro de comprar gas al régimen Maduro estaría en entredicho por las sanciones de Estados Unidos.
Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: guillermo torres-semana / ap / aFp

Por otro lado, la sucesión de cuatro ministros de Exteriores en menos de tres años dificultó mantener una línea diplomática coherente, según el informe.