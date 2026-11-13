Informe asegura que Gustavo Petro ayudó a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder tras las elecciones del 2024

Un informe del Miranda Center for Democracy sostiene que las decisiones diplomáticas del gobierno de Gustavo Petro, después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, contribuyeron a reducir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y facilitaron su continuidad en el poder.

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El documento se refiere a tres episodios determinantes durante el mandato del expresidente colombiano, que incluyen el silencio de Gustavo Petro, la abstención de Colombia en una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la posterior estrategia de mediación junto a Brasil y México.

El estudio publicado por la organización de análisis reconstruye la relación entre Bogotá y Caracas desde el restablecimiento de los vínculos diplomáticos en 2022 hasta la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense, el 3 de enero de 2026.

Nicolás Maduro y el expresidente colombiano, Gustavo Petro, se dan la mano después de una reunión en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. Foto: AFP

El Miranda Center sostiene que Colombia no necesitó reconocer formalmente la victoria de Maduro para contribuir a normalizar su permanencia.

El informe indica un punto clave que tuvo lugar en agosto, cuando Colombia, Brasil y México pasaron de exigir la publicación de las actas a recomendar una verificación de los resultados.

El centro describe el cambio como un desplazamiento hacia una fórmula diplomática más ambigua. Resume el efecto con una expresión contundente: “Rebajó el coste internacional del fraude”.

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Otro episodio ocurrió el 31 de julio, durante una votación en la OEA para exigir a Venezuela que publicara los resultados detallados de las elecciones.

La propuesta obtuvo 17 votos, uno menos de los necesarios para ser aprobada. Colombia y Brasil se abstuvieron y México no votó. Según el Miranda Center, el apoyo de cualquiera de estos países habría permitido sacar adelante la resolución.

Nicolás Maduro en el CNE. Foto: AP

El documento denomina “blanqueamiento” a la combinación de mensajes de diálogo y actuaciones que, según su análisis, aliviaron la presión sobre Maduro.

El informe atribuye la posición de Petro a tres factores: su afinidad ideológica con el chavismo, los intereses energéticos entre Ecopetrol y Pdvsa y, especialmente, la política de “Paz Total”, que habría otorgado a Maduro influencia sobre las negociaciones con el ELN y las disidencias de las Farc.

Los investigadores aseguran en el texto que las decisiones del Gobierno Petro tuvieron un efecto coincidente y respondieron más a una orientación política que a una estrategia coordinada para que Maduro se quedara en el poder.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: guillermo torres-semana / ap / aFp

Por otro lado, la sucesión de cuatro ministros de Exteriores en menos de tres años dificultó mantener una línea diplomática coherente, según el informe.