Exclusivo: días antes de dejar la Presidencia, Petro ordenó darle un puesto permanente a Deicy Jiménez, ¿por qué se dañó el plan?

Un chat entre Deicy Jiménez y Nhora Mondragón, exdirectora del Dapre, prueba que, a pocos días de terminar su mandato, el expresidente Gustavo Petro buscó asegurarle a la joven un cargo permanente.

SEMANA conoció una conversación entre Jiménez y la exdirectora del Dapre, con fecha del 25 de julio de 2026, apenas 13 días antes de que concluyera el gobierno Petro.

Jiménez le escribió a Mondragón, quien le respondió inmediatamente: “El señor presidente me pidió vincularte. ¿Tienes experiencia en qué? ¿Cuánto te ganas? ¿Cuál es tu expectativa de ingreso?”.

Chat entre Nhora Mondragón y Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

“Qué maravilla”, contestó Jiménez, quien luego le informó a Mondragón sobre su experiencia y le dijo cuánto se ganaba.

“Tengo experiencia en gestión documental y he brindado apoyo administrativo, según las necesidades de la dependencia. Gano $ 2.000.000. Me gusta trabajar, adquirir más experiencia y poder crecer profesionalmente”, escribió la joven que denunció al expresidente por presuntos favores sexuales a cambio de contratos.

Chat entre Nhora Mondragón y Deicy Jiménez. Foto: SEMANA

Mondragón le dijo a Jiménez que se iban a comunicar con ella para pedirle documentos: “Me dices si te contactan”.

Este medio conoció que el plan de dejar a Jiménez en un cargo permanente no siguió su curso porque, según la denunciante, se negó a verse con el exmandatario colombiano.

Jamás ví a Deicy siendo presidente de la república. Jamás he pensado en cambiar sexo por contratos. Estoy tranquilo y voy a salir a laa marcha el 19 de Noviembre contra los impuestos a la comida y la destrucción del ingreso de las familias https://t.co/LelhyF3KeS — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2026

Pese a que en una publicación reciente Petro dijo que “jamás” vio a Deicy durante su Presidencia, un nuevo chat en poder de SEMANA muestra cómo, en la noche del 25 de julio, el expresidente le envió un mensaje a Jiménez a través de una de sus cuentas falsas de Facebook: “Quisiera verte”.

Chat entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro, a través de una de las cuentas falsas de Facebook. Foto: SEMANA

Jiménez se niega, a lo que el expresidente responde en un mensaje a las 8:30 de la mañana del 26 de julio: “Vale”.

La vinculación pasó de ser una permanente a un contrato en el Hospital San Juan de Dios. El lunes 27 de julio, a las 8:49 de la mañana, Jiménez fue contactada por Andrea Cabrales— cuyo nombre coincide con el de una contratista del Dapre— para que enviara sus documentos.

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“Disculpa, ¿tienes la documentación?”, le escribió Cabrales a Deicy, quien le envió un archivo con los requisitos para la vinculación.

Chat entre Deicy Jiménez y Andrea Cabrales. Foto: SEMANA

Ese mismo día, al enterarse que sería contratada en el Hospital San Juan de Dios, Jiménez le expresó a Petro que no tenía experiencia en el sector salud: “Hola corazón. Qué pena, pero no pensé que para trabajar en un hospital”.

El expresidente le respondió: “Ajá. Para cuidar personas y cuidar la vida”.

“¿Qué? Yo no soy enfermera”, le dijo Jiménez a Petro, quien además le reclama porque “para todas hubo oportunidades”, menos para ella.

Chat entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

“Confirmé lo que siempre pensé. Al final fue más por cumplir que por un verdadero deseo de ayudarme. Para todas hubo oportunidades, menos para mí. Pero bueno, eso queda de ser buena persona”, le dijo Deicy a Petro.

El contrato en el Hospital San Juan de Dios nunca se concretó, pero una certificación de la Subdirección de Talento Humano de la institución confirmó que los documentos de Jiménez sí fueron enviados para vincularla.

SEMANA contactó a Nhora Mondragón, entonces directora del Dapre, para conocer su versión; sin embargo, a la hora de publicación no se obtuvo respuesta.

Estos chats, extraídos del teléfono celular de Deicy Jiménez, reposan en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.