Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres

El expresidente Gustavo Petro tiene derecho a una vida privada, como cualquier ciudadano. Pero si siendo presidente, esa intimidad interfería con sus funciones y de por medio había además pagos con plata pública, presuntos abusos de poder y hasta posibles delitos, el país debe conocer esa información y la justicia debe investigar. Por esa razón, hoy publico esta historia, en mi condición de periodista y mujer. Gran parte del material, como algunos videos y conversaciones, es impublicable por respeto a la dignidad de Deicy e incluso a la dignidad del expresidente y las familias. Seguro estarán a buen recaudo en los expedientes.

Ocurrió el pasado 28 de julio. Por esa época estábamos a una semana de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella y recibí un mensaje en mi correo personal. “Mi nombre es Deicy. Quiero presentar una denuncia. Me cansé de guardar silencio. Considero que durante este gobierno ocurrieron situaciones de abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres que deben ser conocidas e investigadas. Soy funcionaria y estoy dispuesta a entregar la información que conozco. Si desea escuchar mi testimonio, este es mi número de contacto…”.

Le respondí de inmediato y le envié mi número telefónico personal. Ella me expresó que era mejor esperar a que Gustavo Petro entregara el poder. “Lo más prudente es esperar a que termine este gobierno para sentirme más segura y poder hablar. Porque Gustavo sabe quién soy y temo por mi seguridad”.

Luego, el 12 de agosto, Deicy me escribió y me contó que, por el terremoto que sacudió al país, debía viajar a su pueblo a ver a su familia, pues su papá había resultado damnificado.

Al final nos conocimos personalmente el pasado jueves 28 de agosto. La recibí en SEMANA. Deicy, de unos 26 años, llegó temerosa, pero valiente. Hablamos durante varias horas y su relato me despertó solidaridad. Las mujeres no pueden ser un objeto para los poderosos. No son una moneda de cambio.

De una vez encendí la cámara. Aunque ella no fue tan desenvuelta, y es corta de palabras, los colombianos deben conocer lo que ella dice que vivió con Petro. Se nota que es una mujer humilde, con un nivel de escolaridad mínimo.

Justamente, esta semana, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, denunció en el Congreso la existencia “de 48 mujeres que tenía el presidente Petro en presidencia que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPS… Se lo vamos a demostrar al pueblo colombiano (...) Cómo la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino a parrandear allá, a llevar mujeres. 48 mujeres que están hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y de una OPS, las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente…”.

Aquí está el relato de esa primera mujer que le pone la cara a este escándalo y le habla de frente al país.

Vicky Dávila (V.D.): ¿Cuál es su nombre?

Me llamo Deicy Jiménez.

V.D.: ¿Deicy, por qué decide contactar a SEMANA?

D.J.: Porque confío en ustedes y en el buen trabajo. Quiero hablar porque no estoy de acuerdo con muchas cosas.

V.D.: ¿Cómo contacta usted a SEMANA?

D.J.: Por correo, por chat…

V.D.: ¿A quién contacta?

D.J.: A la doctora Vicky.

V.D.: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué quiere que sepan los colombianos?

D.J.: No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el Gobierno de Gustavo Petro, usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder.

V.D.: ¿Cómo así que usaba contratos para abusar de mujeres?

D.J.: Sí, porque es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen.

V.D.: ¿Qué tenían que hacer las mujeres a cambio de los contratos?

D.J.: Algo similar a lo que pasaba conmigo.

V.D.: ¿Usted se acostaba con él?

D.J.: Sí.

V.D.: ¿A cambio de esos contratos?

D.J: Sí, claro. Y pues no quise volver a ceder en eso, pero sé que las demás mujeres sí aceptaron todo.

V.D.: ¿Y por qué dice que Petro, para callarlas, les daba contratos?

D.J: Lo considero así porque son bastantes mujeres las que tiene (Petro) por contratos y que lo acompañan.

V.D.: ¿Pero Petro quería callarlas porque ellas lo amenazaban con contar o qué?

D.J.: Sé de algunas que sí, que lo amenazan.

V.D.: ¿Qué dicen esas amenazas?

D.J.: Pues con hablar sobre esto y otras cosas más delicadas.

V.D.: ¿Saben mucho?

D.J: Sí, todas sabemos mucho.

VD.: Esa lista que me muestra de mujeres es muy larga. Estoy impresionada de ver lo que usted ha traído a SEMANA. Excúseme lo descarnada, pero le prestaban servicios sexuales a Petro a cambio de contratos.

D.J.: Sí, claro. Y como le he dicho, doctora, y vuelvo y lo repito, él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo.

V.D.: Vamos al principio, ¿cómo conoció a Petro?

D.J.: Lo conocí por una página para adultos.

V.D.: ¿Usted trabajaba ahí?

D.J.: Sí.

V.D.: ¿Recuerda ese día?

D.J.: Sí, apareció como un cliente más y al mes nos conocimos personalmente y seguimos una relación.

V.D.: ¿Qué servicio le pidió Petro en ese momento?

D.J.: Solamente el contacto y ya. Por medio del contacto fue que organizamos nuestra cita.

V.D.: ¿Petro ingresó a dicha página con nombre propio?

D.J.: No, con otro nombre, se puso en pantalla.

V.D.: Y ahí usted se dio cuenta de que era él…

D.J.: Sí, él lo hace normalmente.

V.D.: ¿Se conocen al mes y qué pasa?

D.J.: Empezamos un romance, una conexión muy íntima. Y decidí venirme para Bogotá y empecé a trabajar en el Senado. Y seguí trabajando con él.

V.D.: Usted dice que se conocieron personalmente en Cali…

D.J.: En Cali, en un hotel. Llegué como a las nueve de la noche y amanecimos juntos. Al otro día me fui y ya. Como al mes me vine para Bogotá. Eso fue en 2019.

V.D.: Petro era senador de la República…

D.J.: Sí señora.

V.D.: Acababa de ser candidato presidencial en 2018 y estaba en campaña para 2022. Usted llega a Bogotá y ¿cómo se sostiene?

D.J.: Pues con los contratos.

V.D.: ¿Él le empieza a dar contratos?

D.J.: Sí, empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero…

V.D.: ¿Le daba contratos?

D.J.: Contratos.

V.D.: ¿Qué contratos tuvo o ha tenido?

D.J.: En el Senado.

V.D.: ¿Con quién?

D.J.: Con María José Pizarro.

V.D.: ¿Ella sabía que usted era recomendada de Petro?

D.J.: Sí. Y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

V.D.: ¿Allí también tuvo un contrato?

D.J.: Sí señora.

V.D.: ¿En qué entidades más?

D.J.: En el Ministerio del Interior.

V.D.: ¿En el Ministerio del Interior, siendo Petro presidente?

D.J.: Sí señora.

V.D.: ¿Y el entonces ministro Armando Benedetti sabía que usted era recomendada de Petro?

D.J.: Sí. Con Armando nunca hablé.

V.D.: ¿Pero por qué sabe que él sabía?

D.J.: Sé que él sabía que yo iba recomendada, pero no creo que sepa nuestra relación tan íntima.

V.D.: ¿Durante cuánto tiempo tuvo contratos?

D.J.: Cinco años.

V.D.: ¿En plena campaña presidencial?

D.J.: Sí.

V.D.: Usted tiene una lista de mujeres que han vivido lo mismo. ¿Cuántas son?

D.J.: Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40.

V.D.: ¿Cuál es el modus operandi? ¿Qué hacía Petro con esas mujeres?

D.J.: Básicamente es para complacer sus necesidades sexuales.

V.D.: ¿A cambio de?

D.J.: A cambio de contratos.

V.D.: O sea, él pagaba los servicios sexuales con plata del Estado.

D.J.: Sí, obvio.

V.D.: ¿Qué había en esos encuentros suyos con Petro?

D.J.: Pues aparte del romance, cosas como drogas…

V.D.: ¿Había drogas?

D.J.: Drogas, sí.

V.D.: ¿Qué tipo de drogas?

D.J.: Todo, pero en especial cocaína.

V.D.: ¿Quién llevaba la cocaína?

D.J.: Él.

V.D.: ¿Él se la llevaba o usted se la tenía?

D.J.: Pues, depende, él la llevaba o yo se la conseguía.

V.D.: Usted tiene una fotografía de unas papeletas de cocaína. Cuéntenos la historia de esa imagen...

D.J.: Tomé esa foto porque nunca confié en él y siempre quise tener evidencias. Y le tomé fotos a algo pequeño, de lo tanto que me llevaba a guardar. Y le tomé fotos a unas papeletas…

V.D.: ¿Cuánto fue lo máximo en droga que, según usted, Petro le pidió que le guardara?

D.J.: No sé cómo se maneja eso, pero pues mucho.

V.D.: ¿Pero en papeletas?

D.J.: Sí, papeletas y trozos. Piedras le llaman.

V.D.: ¿Cómo se usaba la droga en esos encuentros?

D.J.: Pues, normalmente, a él gusta.

V.D.: ¿Normalmente?

D.J.: Le gusta revolverla en agua y tomársela, y por la nariz.

V.D.: ¿La cocaína?

D.J.: Ajá.

V.D.: ¿Y la llevaba a usted también a consumir?

D.J.: Sí, era un requisito para estar en su compañía y eso.

V.D.: ¿Esos encuentros duraban varios días o cómo eran?

D.J.: Sí, varios días.

V.D.: ¿Él tenía seguridad en esos momentos?

D.J.: Sí.

V..D.: ¿O sea, el equipo de seguridad sabía?

D.J.: Sí, la seguridad debe saber, claro.

V.D.: ¿Usted veía a los integrantes del esquema de seguridad de Petro?

D.J.: Sí, obvio. Y a veces a él se le quedaban cosas y mandaba a los de seguridad por ello.

V.D.: ¿A usted la requisaban?

D.J.: No.

V.D.: Fuera de cámaras, usted me dijo: “Le cogí fastidio”. ¿Por qué?

D.J.: Le cogí fastidio y pereza porque es un tipo completamente machista y narcisista. Manipulador y tiene un ego que ni él sabe controlar. Y le fui cogiendo pereza por eso.

V.D.: Usted dice que la lista es de 30 o 40 mujeres. ¿Hoy están trabajando en el Gobierno?

D.J.: Sí, incluso antes de salir (de la Presidencia) las dejó ubicadas en planta. En la Superintendencia de Salud, en la Presidencia, en el Congreso, en muchos lugares…

V.D.: Hábleme de las amenazas contra algunas de esas mujeres...

D.J.: Había unas mujeres amenazadas por él.

V.D.: ¿Qué tipo de amenazas enfrentaban?

D.J.: De muerte, seguramente para que no hablen.

V.D.: ¿Hay algunas que han querido hablar?

D.J.: Sí, hay unas que han querido hablar, pero él las tiene calladas con dinero. Y con las amenazas de muerte, sí.

V.D.: ¿Se sintió alguna vez amenazada por Petro?

D.J.: No amenazada, pero sí intimidada.

V.D.: ¿Por qué?

D.J.: Con su forma de ser, es un hombre intentando ser tranquilo, pero tira sus indirectas.

V.D.: ¿Qué cosas le decía?

D.J.: Que no podía tener otra relación o, si tenía un hombre, iba a tener problemas con él.

V.D.: Usted me contó que le advirtió a Petro que un día hablaría. ¿Cómo fue eso?

D.J.: Sí, se lo dije, tres veces se lo advertí.

V.D.: ¿Qué le advirtió?

D.J.: Que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo con las mujeres, que usara a las mujeres para eso, que no estaba de acuerdo con lo que hacía con el Estado, con los dineros y todo eso. Y él solamente se reía. Él no creyó, no pensó.

V.D.: Pero usted decidió hablar.

D.J.: Sí.

V.D.: ¿Cuál es la característica de esa mujer que él, según usted, usaba para servicios sexuales y luego le pagaba con contratos desde el Estado?

D.J.: Pues básicamente son mujeres jóvenes, necesitadas.

V.D.: Bonitas.

D.J.: Sí, mujeres jóvenes, bonitas.

V.D.: ¿Cómo se comunicaba con Petro?

D.J.: Por chat, por Facebook.

V.D.: ¿El presidente tenía una cuenta en Facebook?

D.J.: Sí, por ahí se comunica.

V.D.: Usted me contó que tenía perfiles falsos…

D.J.: Sí, claro.

V.D.: ¿Usted tiene esas conversaciones?

D.J.: Sí.

V.D.: ¿Lo grabó en video para demostrar que sí tenía una relación con él?

D.J.: Sí.

V.D.: ¿Qué cree qué va a decir Petro cuando lea y vea esta entrevista?

D.J.: No sé qué piense, no sé qué diga, pero tiene que saber que en algún momento esto iba a pasar. Tanto juego con las mujeres pues… tenía que pasar esto.

V.D.: ¿Qué les dice a esas personas que pueden pensar que usted está resentida?

D.J.: Les quiero decir que yo, antes de conocerlo, era una crítica de él. Lo conocí para darle la oportunidad.

V.D.: ¿Cómo eran esas fiestas de Petro estando al frente del Gobierno?

D.J.: Fiestas sexuales, droga y eso.

V.D.: ¿Dónde se hacían esas fiestas?

D.J.: Donde él estuviera, en hoteles, en las casas de las demás chicas…

V.D.: Usted dice que muchas lo han grabado.

D.J.: Sí, muchas tienen videos de él.

V.D.: ¿Qué tipo de videos ha visto usted?

D.J.: Donde él estaba drogado y dormido, con las chicas.

V.D.: ¿Qué le pide al presidente Abelardo de la Espriella?

D.J.: Primero, me encanta como está trabajando, y, si es posible, que me brinde seguridad. Sé que después de que Gustavo vea esto, va a querer hacerme daño. Él no va a estar conforme, no va a estar tranquilo hasta hacerme algún daño.

V.D.: ¿Qué les dice a las feministas?

D.J.: Las feministas del petrismo, o sea, ¿qué de feministas tienen? No sé. Todas esas que salen a hablar de la defensa y los derechos de las mujeres son las mismas que se prestan para esas fiestas. Entonces no sé cuáles son los derechos de las mujeres que exigen.

V.D.: Todo el mundo tiene derecho a su vida privada. ¿Cuál es la diferencia en este caso con el entonces presidente Petro?

D.J.: Obviamente él tiene derecho a hacer lo que quiera, pero tratándose del Gobierno y más de un presidente, es delicado. Él después de esas fiestas y todo eso, salía a hablar y por eso lo veíamos en esa actitud, de esa forma y pues no. No estaba bien.

V.D.: ¿Por qué dice que usted se sentía usada por Petro?

D.J.: Usada, manipulada.

V.D.: ¿Por qué?

D.J.: Porque él sabía que hubo ese sentimiento, y él me manipulaba con ese sentimiento.

V.D.: En el Gobierno Petro había una red de mujeres que le prestaba servicios sexuales al presidente a cambio de contratos. ¿Estoy diciendo lo correcto?

D.J.: Sí, es verdad.

V.D.: Hábleme de esa red de mujeres…

D.J.: Son mujeres jóvenes y muchas de ellas webcam, la mayoría son bachilleres.

V.D.: ¿Y cómo operaba esa red?

D.J.: Muchas chicas son conscientes de las fiestas de Gustavo, o sea, esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso y tienen contratos.

V.D.: Es decir, no eran relaciones amorosas normales…

D.J.: No, para nada.

V.D.: ¿Y él usaba su sueldo para pagar?

D.J.: No.

V.D.: ¿Usted se sentía sometida a Petro?

D.J.: Pues él teniendo el poder, claro que sí.

V.D.: Porque le daba los contratos…

D.J.: Sí.

V.D.: ¿Le tiene miedo a Petro?

D.J.: Le tenía miedo, mucho miedo, obviamente, y más él teniendo el poder, pero ahora no tengo miedo de nada.

V.D.: ¿Por qué se le quitó el miedo?

D.J.: Ahora entiendo que es un hombre que merece mi rechazo. Ahora no tengo miedo porque entiendo muchas circunstancias. Y también entiendo la forma cómo manipula a las mujeres. Entonces, aprendí a controlar eso y por eso no tengo miedo.

V.D.: ¿Qué les dice a las mujeres que vean esta entrevista y que hicieron parte de esa red de mujeres que le prestaba servicios sexuales a Petro, y él les pagaba con contratos del Estado?

D.J.: Especialmente a las mujeres jóvenes, que no se presten para eso y no le agachen la cabeza a un hombre como él. Solamente por poder o por beneficio propio, o por fanáticos que sean. Las mujeres se deben respetar y que no se presten para esas fiestas. Ni hagan lo que no quieren hacer. Todas están invitadas para que hablen sin miedo.

V.D.: ¿Por qué los colombianos tienen que saber esta historia?

D.J.: Porque los colombianos siguen creyendo que Petro es una persona que trabaja por el país y no es así. O sea, a él más que trabajar por el país le gusta el poder. Y entonces que no crean todo lo que ven.

V.D.: Cuando usted tuvo una relación con él, ¿qué pasaba con Verónica Alcocer, la entonces primera dama?

D.J.: Tengo entendido, y fue muy evidente, que ellos están separados hace mucho tiempo. Se juntaron ahora para ganar la presidencia y eso, pero tienen acuerdos.

V.D.: ¿O sea eso que vimos en la campaña de la pareja presidencial era mentira?

D.J.: Sí, claro. Incluso veía eso y me preguntaba ¿cómo hacen? ¿Cómo hace Verónica para aguantar todo eso también?

V.D.: ¿Pero ella sabía?

D.J.: Sí, obvio, sus hijas también deben saber.

V.D.: ¿Cómo vio usted el episodio de la mujer con la que se le vio a Petro en Panamá?

D.J.: Se habían demorado en sacarle un video…

V.D.: ¿Si?

D.J.: Sí, antes se habían demorado en sacarle videos.

V.D.: ¿El tema de los transexuales cómo es?

D.J.: Uy, no, eso no.

V.D.: ¿Por qué no?

D.J.: Me da miedo que me haga algo. En serio.

V.D.: Tranquila. ¿Qué le dice hoy a Petro desde este espacio?

D.J.: Que se ajuicie porque va a terminar muy mal, hasta enfermo por ahí. Y que cuide a las mujeres y no se aproveche de ellas.

V.D.: Gracias por la confianza. Y, sí, es verdad que el país tiene que saber esto. Porque además de por medio hubo plata de los colombianos. ¿Qué le pide a las autoridades sobre esto?

D.J.: Son temas delicados que se deben investigar. No estamos hablando de cualquier persona. Es un político que dice defender el país y él también debe tener control.

V.D.: ¿Usted se escribía con Petro desde perfiles falsos de Facebook?

¿Todavía existen?

D.J.: Todos los tengo bloqueados.

V.D.: ¿Usted se despidió de él? ¿Cuándo fue?

D.J.: El 6 de agosto (de 2026).

V.D.: ¿Y por qué?

D.J.: No quería saber de él. No me quería volver a acostar con él, ni que me volviera a tocar, no. Y entonces me sentí tranquila cuando ya sabía que no iba a estar en el poder.

Ese día, después de la entrevista, Deicy siguió contándome cosas aterradoras. Me entregó videos y fotografías. Además, una copia de sus conversaciones, según ella, con Petro cuando era presidente y a través de perfiles falsos de Facebook.

Pero me habló de algo muy grave que me quedó dando vueltas en la cabeza. Pasadas unas semanas la contacté de nuevo y le pedí que nos viéramos. Accedió a contarlo en cámara y aquí está la segunda parte de su testimonio, aunque todavía quedan muchas cosas por conocerse.

V.D.: ¿Cómo fue el día en que usted dice que le transportó droga a Petro?

D.J.: Sí, yo viajé y él me pidió el favor de que le trajera droga.

V.D.: ¿Usted estaba fuera de Bogotá?

D.J.: Sí.

V.D.: ¿Cómo recuerda ese favor que Petro le pidió?

D.J.: Me pidió el favor que le trajera droga.

V.D.: ¿Usted se la compró?

D.J.: Sí, la compré en un lugar. Él me dio plata.

V.D.: ¿Se la dio en efectivo o se la consignó?

D.J.: En efectivo.

V.D.: ¿Cuánta plata?

D.J.: Tres millones de pesos.

V.D.: ¿Qué droga le compró?

D.J.: Cocaína.

V.D.: ¿Dónde la compró?

D.J.: Se la compré a unas personas. No puedo decir (públicamente) el nombre ni el lugar.

V.D.: ¿Es una banda?

D.J.: Sí.

V.D.: ¿Él sabía que usted iba a comprarle la droga a esa banda?

D.J.: Sí.

V.D.: En ese momento, ¿él era senador o presidente?

D.J.: Senador.

V.D.: ¿Cómo trajo esa droga?

D.J.: La traje por el aeropuerto.

V.D.: ¿O sea, en avión?

D.J.: Ajá.

V.D.: ¿Usted se montó en un avión con la droga de Petro?

D.J.: Sí.

V.D: ¿En qué forma venía empacada la droga?

D.J.: Papeletas.

V.D.: ¿Como dosis personales?

D.J.: Sí.

V.D.: ¿Y dónde escondió esa droga?

D.J.: En la maleta.

V.D.: ¿Y no le dio miedo, Deicy?

D.J: Sí, claro.

V.D.: ¿Cómo le entregó la droga a Petro cuando regresó a Bogotá?

D.J.: Él fue a mi apartamento y se la entregué.

V.D.: ¿En algún momento él quiso que usted volviera a hacer eso…?

D.J.: Sí, pero no quise volver a hacer ese tipo de cosas.

V.D.: ¿Por qué?

D.J.: Por mi seguridad.

V.D.: ¿Pero esa fue la única vez? ¿O hubo otras veces que usted le consiguió droga?

D.J.: Sí, también, en Bogotá.

V.D.: ¿Él siempre le daba la plata?

D.J.: Sí.

V.D.: ¿A dónde le llevaba la droga?

D.J.: Yo se la llevaba a donde yo vivía. Y él llegaba y la consumía ahí.

V.D.: ¿Y él dónde la llevaba?

D.J.: En la chaqueta, en el bolsillo.

V.D.: ¿Usted es consciente por qué es tan grave esta conducta de Petro siendo presidente de Colombia o incluso siendo senador?

D.J.: Sí, es gravísimo, porque es una figura política que debe darle ejemplo al país. Sus conductas son graves.

V.D.: Y en el caso de lo que usted ha denunciado de que Petro obtenía sexo de mujeres vulnerables a cambio de contratos, ¿qué es lo grave para usted?

D.J.: El abuso de poder y manipular a las mujeres.

V.D.: ¿En qué consiste ese abuso de poder, según usted?

D.J.: Que use el Estado, o sea, la plata de los colombianos para sus beneficios. El sexo no lo pagaba con su propio sueldo. No, de su bolsillo no.

V.D.: Lo que vemos aquí es un senador o un presidente de la República que aborda a unas niñas vulnerables, a unas jovencitas con bajo nivel de escolaridad y termina usándolas sexualmente, y luego les paga con contratos, con plata de los colombianos. ¿Ese fue el modus operandi?

D.J.: Claro, sí.

V.D.: ¿Qué quisiera que ocurriera con esta historia que está denunciando?

D.J.: Que se investigue.

V.D.: ¿Qué le pide a la fiscal, a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes?

D.J.: Que se investigue.

V.D.: ¿Dónde está el feminismo aquí?

D.J.: Me preocupa eso.

V.D.: ¿Qué les dice a las feministas?

D.J.: Que no sean cómplices ni solapadas.

V.D.: ¿Usted se siente víctima de Petro?

D.J.: Sí, claro, total.

V.D.: ¿Por qué?

D.J.: Porque cuando lo conocí era muy joven y muy ingenua, muy inocente. Y él me atrapó.

V.D.: ¿La usó?

D.J.: Sí.

LAS PRUEBAS

Deicy Jiménez me entregó un arsenal de pruebas para demostrar lo que denuncia. He decidido no publicar algunas fotografías y videos porque considero que solo deben estar en poder de las autoridades competentes.

Sin embargo, hay un material que evidencia cómo Petro, según Deicy, la contactaba desde perfiles falsos de Facebook, le ofrecía contratos y les hacía seguimiento.

Aquí puede ver parte del material aportado por la joven denunciante.

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Estas eran algunas cuentas falsas de Gustavo Petro para conversar con Deicy Jiménez, según ella. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez aportó este chat de sus conversaciones con Gustavo Petro. Dice que él usaba perfiles falsos de Facebook. Foto: Suministrada a Semana

SEMANA también verificó los contratos que Deicy Jiménez tuvo en el Congreso y en dependencias del Gobierno, como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Contratos Deicy Jiménez Foto: Captura de pantalla

Contratos Deicy Jiménez Foto: Captura de pantalla

Contratos Deicy Jiménez Foto: Captura de pantalla

Contratos Deicy Jiménez Foto: Captura de pantalla

Estas fotografías fueron tomadas por Deicy Jiménez. En una se ve, según ella, droga y dinero en efectivo. Y en otras hay ropa que sería del expresidente, según ella.

Fotografía aportada por Deicy Jiménez. En la imagen, según ella, se ven papeletas de droga y dinero en efectivo. Deicy señala que tanto la droga como el dinero en efectivo eran de Petro. Foto: Suministrada a Semana

Chats Gustavo Petro y Deicy Jiménez Foto: Suministrada a Semana

Chats Gustavo Petro y Deicy Jiménez Foto: Suministrada a Semana

Deicy Jiménez teme por el calibre de las retaliaciones que puedan llegarle por atreverse a denunciar a alguien tan poderoso como el expresidente Petro. Otras mujeres, de las 48 que habla el director del Dapre, están entregando información, pruebas y los nombres de quienes habrían fungido como proxenetas. Eso confirmaría que en el anterior gobierno hubo presuntamente una red de mujeres “instrumentalizadas” y “amarradas” con contratos para prestarles servicios sexuales al entonces presidente Petro. Que la justicia llegue hasta el fondo de este escándalo.