“Mientras, Petro se rumbeaba el país”: le dicen al expresidente en reacción a la portada de SEMANA

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, advirtió en SEMANA que el gobierno del expresidente Gustavo Petro dejó al “país jodido”, afectando seriamente a varios sectores y hasta satanizando a algunos de estos.

“Dejaron al país jodido. En los últimos dos años, el crecimiento fue de 1,6 % en promedio, lo que es pésimo e insuficiente para un país como Colombia. Peor aún, es un crecimiento que atacó y destruyó la inversión privada. Este indicador hoy está en el peor dato en 51 años de la historia de Colombia. Eso fue lo que nos dejó la herencia del gobierno anterior, donde satanizaron al sector productivo, aumentaron los impuestos al pequeño empresario, atacaron directamente a los independientes y espantaron a muchos inversionistas que se fueron del país”, dijo Restrepo en entrevista exclusiva con SEMANA.

El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó el estado de las finanzas públicas heredado como el peor en la historia del país, advirtiendo un incremento de la deuda pública superior al 50 % entre 2022 y 2026. Foto: Portada edición 2309

Quien reaccionó a dicha entrevista de Restrepo fue la exsenadora María Fernanda Cabal: “Restrepo tiene razón: dejaron al país jodido. Deuda disparada, gasto desbocado y un presupuesto de mentiras. Mientras Petro se rumbeaba el país y posaba de salvador, los colombianos pagábamos la cuenta. El ajuste duele, pero seguir financiando el derroche sale más caro. Libertad económica y un Estado austero: se acabó la fiesta con la plata de los colombianos”, dijo a través de X este sábado, 24 de octubre.