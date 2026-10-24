“Levantemos a Colombia 2.0”: fecha, sede y la lista de figuras nacionales e internacionales para el partido

Para el próximo sábado 7 de noviembre está previsto que se juegue la segunda edición del partido solidario conocido como “Levantemos a Colombia”, en cabeza del capitán histórico de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes.

Dicho juego tendrá esta vez la particularidad de contar con figuras de la Tricolor, que se enfrentarán a referentes del combinado de Ecuador, encabezados por su emblema, Iván Hurtado.

El partido 'Levantemos a Colombia' fue un éxito y se desarrolló en Bogotá Foto: Colprensa

También hay que tener en cuenta que en esta oportunidad el partido ya no se dará en El Campín, de Bogotá. Fue trasladado al estadio Centenario de Armenia.

Datos del evento

Evento : partido “Levantemos a Colombia 2.0”

: partido “Levantemos a Colombia 2.0” Fecha : sábado, 7 de noviembre de 2026

: sábado, 7 de noviembre de 2026 Hora : 4:00 p. m.

: 4:00 p. m. Lugar: Estadio Centenario, de Armenia.

Mario Yepes dio la noticia a SEMANA

SEMANA entrevistó en exclusiva a Yepes, quien reveló cómo se gestó todo para llevar a cabo una segunda edición de este partido de leyendas, esta vez con invitados del exterior.

“Nace la iniciativa de Levantemos a Colombia 2.0 cuando el gobierno del Quindío nos buscó para hacer un partido en Armenia en el estadio Centenario”, detalló Mario Alberto.

Lista de jugadores que estuvieron en el partido de leyendas en Bogotá: “Levantemos a Colombia”

Uno de los objetivos primordiales es “activar el turismo, que volvamos a mirar al Eje Cafetero como una región donde podemos ir a visitar y pasar buenos momentos. Esta vez, a diferencia de esa primera edición, hay invitados internacionales”, señaló al referirse a las novedades del juego.

“Vamos a jugar contra un equipo de leyendas de Ecuador; me comuniqué con su capitán histórico Iván Hurtado, es uno de los jugadores con más selecciones en el combinado ecuatoriano”, anticipó de las sorpresas que habrá en Armenia.

Yepes confesó a este medio que está “muy emocionado porque no había vuelto a jugar en el estadio Centenario desde los cuartos de final de la Copa América del 2001″.

Levantemos a Colombia 2.0, partido de leyendas que se jugará en Armenia vs. Ecuador Foto: Colprensa

En la defensa, los espectadores podrán ver a Iván Ramiro Córdoba, quien no estuvo en la primera edición y fue parte crucial del título de Copa América del 2001.

“Va a ser un lindo recuerdo porque ya hace 25 años prácticamente que jugamos ahí; van a haber varios jugadores de esa selección 2001 en este partido”, auguró Yepes.

Sobre los atractivos de dichos territorios en el Quindío colombiano, Yepes resaltó: “Es una zona del país que siempre me ha atraído y la he visitado muy constantemente, donde me atrae lo verde que se ve”.

“Hoy somos hinchas de nuestro país”, Mario Yepes habla sobre el partido solidario para ayudar a la reconstrucción de Colombia

“Un clima que no, que a veces hace calor, pero es más templado y un poco más fresco en las noches. La verdad, eso es lo que a mí como tal del Eje Cafetero me encanta, además del café“, agregó.

Finalmente, Mario Yepes dio a conocer que su propósito de ayudar en la reconstrucción del país es la gran motivación. “Todos los fondos que recojamos, no solamente en boletería, sino también en donaciones y en apoyo de la empresa privada, van a ir para todos los afectados del terremoto en esta misma región”.

Precios y localidades

La boletería para este partido de leyendas ya se encuentra disponible al público. La entrada más barata cuesta $30.000 pesos colombianos y la más cara llega a los $120.000.