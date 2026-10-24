Este sábado, 24 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m., se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Resultados oficiales del Super Astro Sol

Número ganador: 6273.

6273. Últimos tres dígitos: 273.

273. Últimos dos dígitos: 73.

73. Signo zodiacal ganador: Aries.

Cada sorteo representa una oportunidad para que miles de colombianos prueben su suerte y aspiren a ganar millones de pesos. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado oficial y el signo zodiacal correspondiente.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 23 de octubre de 2026

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete y realizar una apuesta de entre $500 y $10.000. Después, eligen cuatro cifras, del 0 al 9, y seleccionan el signo zodiacal con el que desean jugar.

El Super Astro Sol también ofrece premios por aciertos parciales. Quienes acierten los últimos tres dígitos y el signo zodiacal reciben 1.000 veces el valor apostado. Por su parte, quienes coincidan con las dos últimas cifras y el signo obtienen 100 veces el monto de su apuesta.