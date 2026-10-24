Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores de este viernes 23 de octubre

Este viernes 23 de octubre se jugaron las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, que pusieron en juego millonarios premios para sus participantes. Estos son los resultados de los tres sorteos, con los números ganadores y sus respectivas series.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 23 de octubre de 2026

Lotería de Medellín: número ganador y serie

La Lotería de Medellín realizó este viernes 23 de octubre su sorteo semanal, en el que se definió el número correspondiente al premio mayor y las demás combinaciones contempladas en su plan de premios.

Número ganador: 3755

3755 Serie: 188

Los participantes pueden comparar estas cifras con los datos de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios de la jornada.

Lotería de Santander: resultado del viernes 23 de octubre

La Lotería de Santander llevó a cabo su sorteo de este viernes y definió el número ganador del premio mayor, junto con su respectiva serie.

Número ganador: 0579

0579 Serie: 251

Además del premio principal, el sorteo incluyó premios secos de diferentes cuantías. Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales para verificar si sus billetes coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

Lotería de Risaralda: números ganadores del 23 de octubre

La Lotería de Risaralda también realizó su sorteo este viernes 23 de octubre, como parte de la jornada semanal de juegos de azar en Colombia.

Número ganador: 7470

7470 Serie: 190

Los participantes pueden revisar el número y la serie de sus billetes, así como consultar las demás categorías de premios para comprobar si obtuvieron algún reconocimiento.

Para comprobar si un billete resultó premiado, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales de cada lotería.