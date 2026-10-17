Resultado ganador de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números del viernes 16 de octubre

Este viernes 16 de octubre de 2026 se realizó una nueva jornada de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda.

¿Fue ganador? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del viernes 16 de octubre de 2026

Lotería de Medellín: número ganador y serie

La Lotería de Medellín realizó este viernes 16 de octubre su sorteo habitual, en el que se definió el número correspondiente al premio mayor y las demás combinaciones contempladas en su plan de premios.

Número ganador: 1271

1271 Serie: 087

Los jugadores pueden comparar estas cifras con los datos registrados en sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios de la jornada.

Lotería de Santander: resultado del viernes 16 de octubre

La Lotería de Santander llevó a cabo su sorteo de este viernes y definió el número ganador del premio mayor, junto con la serie correspondiente.

Número ganador : 3167

: 3167 Serie: 129

Además del premio principal, el sorteo incluyó premios secos de diferentes cuantías. Los participantes pueden consultar los resultados oficiales para verificar si sus billetes coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

Lotería de Risaralda: números ganadores del 16 de octubre

La Lotería de Risaralda realizó este viernes 16 de octubre su sorteo número 2971, con un premio mayor de 2.333 millones, según la información publicada en su página oficial.

Bajo el lema “Brindando felicidad a sus jugadores”, la entidad dio a conocer los resultados de esta jornada.

Número ganador : 5475

: 5475 Serie: 176

Los participantes pueden comprobar estas cifras con la información de sus billetes y revisar las demás categorías de premios para verificar si obtuvieron algún reconocimiento.