Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: primer sorteo del mes, viernes 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre se realizaron los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Los participantes pueden consultar en esta nota los números correspondientes a los premios mayores y sus respectivas series.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del 2 de octubre de 2026

Lotería de Medellín: resultado de hoy

La Lotería de Medellín realizó este viernes 2 de octubre su respectivo sorteo. El resultado principal quedó establecido con un número y una serie.

Número ganador: 8611

8611 Serie: 141

Además del premio mayor, el sorteo contempla otras categorías que los jugadores pueden revisar al verificar sus billetes.

Lotería de Santander: número ganador y serie

La Lotería de Santander también llevó a cabo su sorteo durante la jornada de este viernes, con diferentes premios para los billetes participantes.

Número ganador: 8210

8210 Serie: 307

Estos son los datos correspondientes al resultado principal de la jornada. Los jugadores también pueden consultar las demás categorías de premios.

Lotería de Risaralda: resultado del viernes 2 de octubre

La Lotería de Risaralda completó la jornada con su sorteo de este viernes. El premio mayor quedó asociado a un número y una serie determinados.

Número ganador: 4766

4766 Serie: 143

Los participantes pueden revisar estos datos y consultar las demás combinaciones premiadas para comprobar si obtuvieron algún reconocimiento.

Resultados de las tres loterías de hoy

Los sorteos de Medellín, Santander y Risaralda se realizaron este viernes 2 de octubre. Para comprobar un posible premio, los jugadores deben comparar el número y la serie de sus billetes con los resultados correspondientes.

También es importante revisar las categorías adicionales de cada lotería, debido a que existen diferentes formas de obtener un premio además del resultado principal.