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Números ganadores del Sinuano Día y Noche de este sábado, 3 de octubre de 2026

Esta lotería realiza dos sorteos cada día, lo que brinda a los participantes la posibilidad de probar suerte tanto en el sorteo Día como en el de Noche.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de octubre de 2026 a las 2:39 p. m.
Resultado ganador del Sinuano Día y Noche.
Resultado ganador del Sinuano Día y Noche. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

Miles de jugadores en Colombia estuvieron atentos este sábado, 3 de octubre, a los resultados de El Sinuano Día y Sinuano Noche, dos de los sorteos más populares del país por sus premios y frecuencia diaria.

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¿Le apostó al Chontico? Consulte los resultados de Día y Noche de este sábado 3 de octubre

Como es habitual, El Sinuano realiza dos sorteos cada día, uno en la jornada diurna y otro en la noche, permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número fue el ganador del premio mayor.

Resultados de El Sinuano del 3 de octubre

El Sinuano Día

  • Número ganador: 4070.
  • La Quinta: 3.
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El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente.
  • La Quinta:  Pendiente.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben verificar que su billete o comprobante de apuesta coincida exactamente con el número y la serie sorteados, cuando corresponda. El pago del premio dependerá del monto ganado y deberá reclamarse en los puntos autorizados, presentando el documento de identidad y el comprobante original en buen estado.

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Además, es recomendable revisar los tiempos establecidos para reclamar el premio y conservar el tiquete hasta completar el proceso de pago.

El Sinuano ofrece dos sorteos diarios, una modalidad que le permite a los jugadores participar tanto en la jornada del día como en la de la noche. Los resultados oficiales son publicados poco después de cada sorteo a través de los canales autorizados.