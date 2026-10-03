LOTERÍAS

¿Le apostó al Chontico? Consulte los resultados de Día y Noche de este sábado 3 de octubre

Así se vivió el sorteo 8564.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

3 de octubre de 2026 a las 1:26 p. m.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

Este sábado 3 de octubre de 2026, cientos de participantes en el país estuvieron atentos para conocer los números ganadores de las loterías del Chontico Día y Noche.

Los resultados de Chontico Día y Noche
Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del viernes 2 de octubre de 2026

El sorteo de esta edición, el cual fue el 3007, dejó como número ganador el 1872, resultado que fue consultado por los jugadores que participaron en la jornada y esperaban verificar sus billetes.

Por otro lado, los usuarios también quisieron saber sobre el número que estuvo puesto en La Quinta, la balota adicional del juego, el cual en este caso correspondió al número 1.

Resultado de Chontico Día - 3 de octubre

Premio mayor: 3007 - 1

  • Tres últimos: 007.
  • Dos últimos: 07.
  • Cifra completa: 3007 .
  • La Quinta: 1.
YouTube video nExugfMkD4Y thumbnail

Resultado de Chontico Noche - 3 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
YouTube video XgE86qN2qqc thumbnail

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el domingo, 4 de octubre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 2 de octubre de 2026: 2399. La Quinta: 6.
  • 1 de octubre de 2026: 3426. La Quinta: 1.
  • 30 de septiembre de 2026: 3576. La Quinta: 7.

Chontico Noche

  • 2 de octubre de 2026: 3893. La Quinta:
  • 1 de octubre de 2026: 3426. La Quinta: 1.
  • 30 de septiembre de 2026: 3426. La Quinta: 1.