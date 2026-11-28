Los jugadores de Chontico estuvieron pendientes de los resultados de sus dos modalidades durante este sábado 28 de noviembre de 2026. Como ocurre habitualmente, el juego realizó sus ediciones Día y Noche, cada una con una combinación ganadora y una cifra adicional conocida como La Quinta.
Resultado de Chontico Día
Número ganador: 8889.
Tres últimas cifras: 889.
Dos últimas cifras: 89.
La Quinta: 6.
Resultado de Chontico Noche
Número ganador: XXXX.
Tres últimas cifras: XXX.
Dos últimas cifras: XX.
La Quinta: X.
Los jugadores pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales y los puntos autorizados del operador.
Es importante conservar el comprobante de la apuesta y verificar los resultados antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.