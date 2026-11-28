Los usuarios de TransMilenio que utilizan la estación temporal Avenida 39 deberán tener en cuenta cambios en sus recorridos durante las próximas dos semanas. La empresa anunció el cierre temporal del acceso norte y del vagón 3 de esta infraestructura, debido a las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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La medida comenzará este sábado 28 de noviembre y estará vigente hasta el sábado 12 de diciembre. Sin embargo, las restricciones no se aplicarán durante toda la jornada: los cierres se realizarán de lunes a domingo, entre las 10:00 de la noche y las 4:30 de la mañana.

Esto significa que durante ese horario los pasajeros no podrán ingresar o salir por el acceso norte ni utilizar el vagón 3 de la estación. Por ello, TransMilenio estableció una redistribución temporal de las paradas para mantener la operación de los servicios afectados.

Cambios en los trayectos

De acuerdo con la información divulgada por TransMilenio, las rutas Fácil 8 y K23 trasladarán temporalmente sus paradas al vagón 1.

Por su parte, los servicios A60, F60 y L18 tendrán sus puntos de parada en el vagón 2. Los usuarios deberán prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal del sistema para identificar dónde abordar los buses.

Los cambios corresponden exclusivamente a la franja nocturna y de madrugada establecida para las intervenciones. Fuera de ese horario, la estación podrá operar sin estas restricciones.

Las modificaciones hacen parte de las intervenciones necesarias para avanzar en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, un proyecto que ha obligado a implementar estaciones temporales y ajustes en la operación de TransMilenio sobre la avenida Caracas.

Este cierre se une a los todos los demás que se programaron para este mes de noviembre como en las estaciones de Zona Industrial, 21 Ángeles y Virrey.

La recomendación para los pasajeros es planear sus desplazamientos con anticipación, consultar las novedades en TransMiApp y verificar las paradas antes de llegar a la estación, especialmente si utilizan alguno de los servicios que tendrá modificaciones.