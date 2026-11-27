Comprar o vender un vehículo usado implica algo más que entregar las llaves y recibir el dinero. Para que la transferencia de propiedad tenga efectos legales, debe quedar registrada ante el organismo de tránsito correspondiente. Sin embargo, surge una pregunta frecuente: ¿qué pasa si el comprador no puede asistir personalmente a realizar el trámite?

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La respuesta es que sí es posible adelantar el procedimiento sin su presencia física. La regulación colombiana contempla la posibilidad de que un tercero actúe en representación de alguna de las partes, siempre que cuente con la autorización correspondiente.

En un documento oficial de 2025, el Ministerio de Transporte explicó que el traspaso puede realizarse mediante un apoderado debidamente facultado. Para ello, el poder especial debe otorgar expresamente la autorización para suscribir el formulario de solicitud de trámites ante el organismo de tránsito.

Requisitos del comprador

Si el comprador no puede acudir personalmente, puede otorgar un poder especial a un tercero para que lo represente. Esta persona debe estar inscrita en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) y presentar el documento que acredita la autorización.

El poder debe identificar claramente a quien lo otorga, a su representante y las facultades concedidas. No basta con que un familiar o conocido se presente con una autorización informal: debe existir un documento que permita acreditar la representación.

También es importante aclarar que la ausencia física del comprador no elimina su participación jurídica en la operación. Debe estar identificado en el trámite y haber autorizado la transferencia del vehículo.

Para formalizar el traspaso, tanto comprador como vendedor deben estar inscritos en el RUNT y encontrarse a paz y salvo por multas de tránsito. El vehículo debe tener SOAT vigente y revisión técnico-mecánica al día, cuando corresponda, además de cumplir las obligaciones tributarias.

También se debe presentar el formulario de solicitud de trámite, el contrato de compraventa o documento que acredite la transferencia de dominio y los soportes de identificación del vehículo.

Una vez la autoridad de tránsito verifica los requisitos y aprueba el procedimiento, registra al nuevo propietario en el RUNT y expide la nueva licencia de tránsito.

La venta no queda formalizada únicamente con la entrega del vehículo o la firma de un contrato: el cambio de propietario debe quedar registrado.