El mercado de los vehículos de alta gama en Colombia está mostrando movimientos interesantes. Aunque las marcas alemanas continúan dominando buena parte del segmento premium, nuevos competidores comienzan a ganar terreno y a disputarles la atención de los compradores.

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Durante octubre de 2026 se registraron 805 matrículas de vehículos premium en el país, un crecimiento del 10,5 % frente al mismo mes de 2025. Los datos, que vienen a partir de información del RUNT divulgada por Andemos, muestran que BMW recuperó el primer lugar entre las marcas, mientras una fabricante china se acercó a los puestos de mayor participación.

BMW alcanzó 243 matrículas, equivalentes al 30,2 % del segmento. Mercedes-Benz ocupó el segundo lugar con 218 unidades y Audi completó el podio con 101. Esta última tuvo un crecimiento interanual del 46,4%, el mayor entre las tres marcas alemanas.

Sin embargo, uno de los resultados que más llama la atención es el de Xpeng. La marca china registró 39 vehículos, apenas seis menos que MINI, que alcanzó 45. Además, su crecimiento frente a octubre del año pasado fue del 3,800%, aunque se debe tener en cuenta que parte de una base de comparación muy pequeña.

Los carros premium más matriculados

Al revisar los modelos individuales, la Mercedes-Benz GLC ocupó el primer lugar con 82 matrículas. La BMW X3 quedó segunda con 53 y la Audi Q5 completó los tres primeros puestos con 45 unidades.

La BMW iX3 también tuvo un resultado destacado: alcanzó 42 matríclas y se convirtió en el vehículo eléctrico premium con más registros durante el mes. Muy cerca apareció la BMW X1, con 35 unidades.

El listado continuó con las Mercedes-Benz GLA y GLE, ambas con 31 matrículas. Después se ubicaron la Xpeng G6, con 30, y el Mercedes-Benz CLA, con 29. La MINI Countryman cerró los diez primeros lugares con 27 unidades.

En el resto del listado también aparecieron la BMW iX2 y la Volvo EX30, ambas con 26 registros; el Audi A3, con 24; la BMW X5, con 21; la Audi Q3, con 20; la Volvo XC60, con 17; y la Zeekr 7X, con 15.

Finalmente, la BMW X6 registró 13 matrículas, mientras que la Mercedes-Benz GLB y el Mercedes-Benz Clase A cerraron el grupo de los 20 modelos más destacados, con 11 unidades cada uno.

Los resultados muestran que, aunque los fabricantes alemanes conservan una posición dominante en el segmento premium colombiano, las marcas de origen chino empiezan a ganar visibilidad. La presencia de modelos eléctricos entre los primeros puestos también refleja los cambios que atraviesa este mercado.