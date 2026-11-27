La actriz colombiana Alejandra Sandoval protagonizó un momento que rápidamente se ha viralizado en redes sociales. La actriz corrigió a un periodista venezolano que la presentó como una artista de ese país. ”¡Colombiana!”, respondió frente a las cámaras, en una escena que terminó generando opiniones divididas entre usuarios colombianos y venezolanos.

El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo del canal venezolano Globovisión, en el marco de la cobertura de Rumbón Caracas, un evento musical realizado en el Poliedro de Caracas. Allí, los presentadores invitaron a Sandoval a conversar sobre el espectáculo. Sin embargo, cuando Julio Meza la presentó como venezolana, la actriz intervino inmediatamente para aclarar su procedencia. “Yo soy de Cali, la capital mundial de la salsa”, expresó Sandoval, dejando claro que, aunque lleva más de una década viviendo en Venezuela, su lugar de nacimiento es Colombia.

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La conversación continuó después de la corrección y la actriz también habló del ambiente musical del encuentro, de su gusto por la salsa y de los artistas que esperaba ver durante la jornada.

Lo que parecía una aclaración espontánea durante una entrevista terminó convirtiéndose en un tema de discusión en plataformas digitales. El fragmento comenzó a circular ampliamente y los comentarios se concentraron no solamente en la confusión del presentador, sino también en la manera como Sandoval reaccionó. Algunos internautas respaldaron su decisión de defender su nacionalidad y consideraron natural que quisiera precisar su origen. Otros cuestionaron el gesto que hizo con el dedo al corregir al periodista y lo interpretaron como una actitud de superioridad o prepotencia.

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La discusión tomó fuerza porque Sandoval no es una desconocida para el público venezolano. La actriz colombiana lleva aproximadamente 13 años radicada en ese país, donde ha desarrollado parte importante de su trayectoria artística y familiar. Está casada con el actor venezolano Jorge Reyes, con quien tiene una hija, Miranda. Su vida entre las dos culturas fue precisamente uno de los elementos que llevó a que la reacción generara comentarios de distinta naturaleza.

Alejandra Sandoval nació en Cali, Valle del Cauca, y es actriz y modelo. A lo largo de su carrera ha participado en producciones de televisión como La saga, negocio de familia, Pura sangre, Doña Bárbara, Las muñecas de la mafia, Los herederos del Monte, Dulce amargo y Amor secreto. Su recorrido profesional le ha permitido trabajar tanto en Colombia como en Venezuela, país en el que ha consolidado una relación cercana con el público y la industria audiovisual.

Tras la difusión del video, la actriz decidió pronunciarse a través de sus redes sociales con una publicación en la que se refirió al episodio con humor y reconoció que estaba enfrentando lo que describió como su primera ”funa” en internet. En el video explicó que el gesto que hizo durante la entrevista fue interpretado de una manera distinta a la que ella pretendía.

”Y vivo en Venezuela hace 13 años. Levanto el dedo así, por eso me están funando, porque soy prepotente”, comentó al comienzo de su explicación, en referencia a las críticas que recibió por la forma en que corrigió al presentador.

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Sandoval aseguró que no tuvo intención de irrespetar a Venezuela ni de hacer sentir mal a sus ciudadanos. Según explicó, conoce a Julio Meza y existe una relación de confianza entre ambos, por lo que su intervención fue un gesto espontáneo en medio de la emoción del evento musical. También insistió en que su intención era defender su nacionalidad, no establecer una distancia con el país donde ha construido su hogar.

”Simplemente defender mi nacionalidad. Y sí, soy colombiana, con mucho honor, con mucho orgullo. Y también, con mucho cariño y mucho amor, vivo en Venezuela”, manifestó la actriz en su publicación.

El propio Julio Meza también se pronunció sobre la controversia. El presentador reconoció que se había equivocado al identificarla como venezolana y manifestó el cariño que siente por la actriz. Además, cuestionó la magnitud de los señalamientos que recibió en las plataformas digitales después de que el fragmento comenzara a circular.