Alejandra Sandoval recordó cómo vivió el terremoto en Venezuela: “Vamos a morir”

La reconocida actriz colombiana Alejandra Sandoval habló por primera vez sobre los difíciles momentos que vivió tras los terremotos registrados recientemente en Venezuela, país en el que reside desde hace varios años junto a su esposo, el actor Jorge Reyes, y su hija menor, Miranda.

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En una entrevista concedida a Íntimo Show, del periodista José Esteban Mora, la artista compartió cómo enfrentó la emergencia y reveló que todavía continúa procesando emocionalmente lo ocurrido.

Aunque Alejandra suele compartir aspectos relacionados con su vida profesional y familiar, en esta ocasión abrió un espacio para relatar una experiencia que, según explicó, la impactó profundamente y modificó temporalmente algunas dinámicas dentro de su hogar.

Durante la conversación, recordó que al comienzo pensó que se trataba de un temblor pasajero, pero rápidamente entendió que la situación era distinta.

La actriz Alejandra Sandoval. Foto: Instagram: @alejasandovalp

“Cuando nos dimos cuenta que estaba temblando yo me puse de pie, agarré a Miranda esperando que pasara, pero no, empezó a empeorar todo y ahí me di cuenta que no era un temblor”, contó.

La actriz explicó que el movimiento fue aumentando de intensidad y que el miedo apareció casi de inmediato. En medio de la situación, aseguró que solo pensó en proteger a su hija y prepararse para cualquier escenario.

“Era tan fuerte todo que yo abracé a la niña y dije: ‘Aquí nos vamos a morir’, eso fue lo que yo pensé y sentí, estaba esperando que se cayera el piso o el techo”, relató.

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Según explicó, después de los primeros segundos de desconcierto, las personas que se encontraban a su alrededor comenzaron a reaccionar y decidieron evacuar el lugar para dirigirse a una zona abierta, lejos de construcciones que pudieran representar un riesgo.

Más allá del susto vivido durante el terremoto, Sandoval reconoció que la experiencia dejó secuelas que todavía siente varios días después. Aunque aclaró que ni sus familiares ni sus amigos cercanos perdieron la vida, sí hubo personas conocidas afectadas por la tragedia, lo que terminó impactándola emocionalmente.

La actriz confesó que, desde entonces, ha desarrollado una mayor necesidad de permanecer cerca de su familia y evitar separarse de ellos.

“Si Jorge va a salir, vamos los tres. Los tres juntos siempre”, dijo.

@intimoshow “Pensé que todo se iba a venir abajo.” Alejandra Sandoval cuenta cómo vivió los minutos de angustia durante el terremoto en Venezuela. 🇻🇪💔 ♬ sonido original - ÍNTIMO

También contó que algunas de sus decisiones recientes han estado relacionadas con el sentimiento de vulnerabilidad que le dejó la emergencia.

“Todavía no ha pasado la semana y la primera vez que salimos fue con camisetas iguales con apellidos por detrás, como un poco intensa, pero ajá. Estoy en ese proceso de shock”, agregó.

Alejandra también reconoció que está considerando buscar ayuda profesional para manejar las emociones que surgieron después de vivir esta situación.

“Me imagino que la otra semana tendré que buscar apoyo psicológico y emocional para poderlo verbalizar con un profesional”, concluyó.