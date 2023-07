La historia de la actriz colombiana que tuvo que ir al psicólogo porque todo el día dibujaba partes íntimas masculinas

La dupla, a través de un capítulo titilado como “la terapia no es para locos, es para todos”, recalcó que visitar a un psicólogo no necesariamente debe ser por grandes problemas emocionales, sino que también por “cosas cotidianas que tenemos todas las personas”.

Alejandra Sandoval y su hija Valeria Sandoval. | Foto: YouTube. Fotograma 3:26 'La terapia no es para locos, es para todos'. Video @valeriasandoval3715

“Los psicólogos van a terapia, tienen que ir a terapia, si no van se enloquecen... Imagínese uno todo el día, todos los días, escuchando a tantas personas, más sus propios conflictos personales, tienen que tener un espacio donde puedan tener ellos sus momentos íntimos, con sus reflexiones” , compartió la actriz.

La peculiar historia de Alejandra Sandoval

“Mi mamá me llevó donde una amiga suya que es psicóloga porque cuando yo tenía, no sé, como seis o siete años, todo el día dibujaba pipís” , confesó la actriz colombiana.

De acuerdo con Alejandra Sandoval, ella no tuvo una figura paterna y, por lo tanto, no sabía, no tenía el “contacto con el cuerpo masculino”.