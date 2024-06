La Segura se cansó y rompió el silencio sobre supuesta infidelidad con Pantera en ‘La casa de los famosos’

¿La Segura y Pantera fueron infieles?

“En TikTok andan rondando imágenes donde se me ve presuntamente en la habitación de Pantera en el cuarto del líder, dice que Pantera y yo… ustedes saben que nos merendamos la vuelta. Que me acusen de chismosa, pero de infiel jamás. ¿Por qué no se fijan que la que está primero parada ahí socorriendo al pobre Pantera es Karen y no yo?”, expresó la creadora de contenido.