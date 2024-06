Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, opina sobre plan del Gobierno de imponer inversión forzosa a la banca

Tasas de interés todavía asustan

J.C.M . Comparto la preocupación por la falta de inversión privada. Ese es un motor de la economía muy importante. Que el sector privado no está invirtiendo en nuevos proyectos, en ampliaciones, en inversiones de capital es algo que inquieta, pues, de alguna manera es premonición de que el crecimiento puede ser más lento a futuro, dado que no hay inversión para producir una mayor actividad económica.

Constructores no tocan la puerta de los bancos

J.C.M . Tenemos muchos clientes constructores que hacen vivienda. Ahí tenemos una preocupación pues es un sector que se ha visto afectado por la caída en las ventas de vivienda y porque no están iniciando nuevos proyectos. Algunos, inclusive, se están quedando con unidades que no han vendido. Si es un sector que necesita reactivarse.

Los dos años que le quedan al Gobierno Petro

Espero que para 2025 podamos tener una mejor dinámica, dado que se deberían sentir ya, con mayor contundencia, los efectos en la reducción de las tasas de interés. Ahora, cuál es la preocupación: el tema fiscal del Gobierno. El país no puede caer en un incremento del déficit fiscal que pueda llevar a que se reduzca la calificación del país o que los inversionistas tengan algún temor y no inviertan tanto en los títulos de Colombia.

Opinión sobre la idea de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

J.C.M. Eso no es tan fácil. No es como si uno pudiera apretar un botón y las cosas van respondiendo y si no lo hacen vuelvo a soltar el botón. La economía tiene unos tiempos de respuesta y de reacción. El gerente del Banco de la República fue muy claro en la apertura de la Convención Bancaria, al decir que ellos van a ser muy vigilantes de cuál va a ser la dirección de la inflación, y si ven que va, consistentemente bajando van a seguir bajando las tasas de interés. Pero si ven una señal de que no se puede, pues van a ser más cautelosos. Eso muestra la postura técnica del Banco de la República, y al final, ese es su objetivo.