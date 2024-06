Petro llegó al acto de clausura del congreso de Asobancaria en Cartagena. Habló de “crisis climática” e insistió en una “inversión forzosa”

Vicky Dávila, en Asobancaria: “No podemos perder la democracia, no podemos perder la libertad, ¡tenemos que resistir!”

Petro insistió en que no se debería “financiar el capital fósil más”. “Una asignación de recursos diferente que no esta determinado por el mercado sino la voluntad de vivir como especie”, señaló Petro. Y habló que esa idea ya no es de “viejos socialistas”, sino que ha sido lanzada por las cabezas de los principales gobiernos del mundo.