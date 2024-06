Gustavo Petro asistirá a la clausura de Asobancaria y pediría a la banca no entregar más créditos para “sacar petróleo y carbón”

Petro indicó que pedirá “a los banqueros del país”, que no se otorguen más créditos para sacar petróleo y carbón, proponiendo que se enfoquen hacia la producción agrícola del campesinado.

“En esto, y es el mensaje que daré a los banqueros de Colombia que están ahí reunidos en Cartagena, el crédito tiene que ser llevado es a estas ramas de producción, no más a la especulación, no más a sacar petróleo y carbón porque estamos perdiendo ahí el tiempo”, sostuvo Petro.

“Hay que llevarlo a la agricultura y sobre todo, y eso todavía no es entendido por la banca colombiana, a las asociaciones de pequeños campesinos, a la asociación de pequeños productores en el campo, en la industria y en el turismo de Colombia”, expresó el jefe de Estado en un evento público.

Además, indicó: “Si eso lo logramos, no solo con los recursos públicos, sino con los privados, Colombia andará por otro sendero, por otra sociedad y por otro estado, no es lo mismo vivir de regalías y de la renta que vivir del trabajo, cuando se vive del trabajo, se cuida más el dinero, se cuida la tierra, se cuida el agua, se cuida la vida y se cuidan los impuestos para que no se los roben, se construye más democracia y en mi opinión, se construye la paz”.