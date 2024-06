Petro aceptó reto de Duque sobre “candidato único” para el 2026 y aseguró que el progresismo volverá a ganar: “Hay que alistarse”

En el discurso que dio el mandatario colombiano, señaló que no ha dicho que quiere reelegirse, pero afirmó que el progresismo volverá a ganar frente a otros candidatos que salgan a la luz.

“No hay por qué ocultarlo, no tenemos de qué avergonzarnos, dice Duque esta mañana que invita a todas sus fuerzas tradicionales de la política colombiana a hacer una gran alianza contra Petro, será contra el progresismo, yo dije ahí están asustados, porque si tienen que juntarse todos contra mí, será porque algo bueno estamos haciendo, será porque tenemos aquí una importancia, yo digo sí, por qué no, restiémonos”, indicó.

Además aseguro: “No en la política colombiana, no en la política colombiana, no en la política colombiana, no en la bandera y la foto de Petro necesariamente de alguien, hombre o mujer que pueda decirse con confianza va a continuar y profundizar sin los errores que hemos cometido por novatos, más sabiamente, más sabidamente ustedes dicen qué significa probar que también muren jóvenes”.