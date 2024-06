Presidente Petro insiste en que le quieren dar un “golpe” y hace un llamado “para que el pueblo aparezca”

Petro despeja rumores y asegura que no pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que avale una constituyente

Además expresó el jefe de Estado: “Quienes reformaron la constitución en más de 50 ocasiones, quitando derechos y haciéndose reelegir, ahora dicen defenderla. Esta bipolaridad del “sindicato del pasado” tiene que ver en realidad con que todos los acuerdos de paz mencionados. Incluido el principal: el de la constitución, proponen acuerdos para cambiar, no para dejar las cosas como están. El problema es el cambio no la reelección”.

“Claro después del referendo y la victoria dudosa de Duque, el poder constituyente finalmente se expresó a favor del cambio. Por eso ahora no quieren el pueblo sino el golpe. Incumplen a la Paz para que no existan cambios y puedan mantenerse en los puestos privilegiados del poder, los negocios, la contratación pública y la desigualdad ”, anotó.

Dijo por último el presidente: “Lo único que se provoca con mantener las cosas como están no es la paz sino una mayor violencia. Los adictos a la violencia que son los mismos adictos al poder, no quieren cambios. Por eso es indispensable que el pueblo aparezca. El poder constituyente no es más que el pueblo aparezca y decida sobre sus derechos, sus sueños y su país”.