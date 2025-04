Carlos Amaya sería la carta del petrismo para las elecciones del 2026, y está a punto de renunciar a la Gobernación de Boyacá. Claudia López, la perjudicada

Aun año y un mes de las elecciones presidenciales, la carrera por la Casa de Nariño en 2026 tendría un nuevo competidor: Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá, quien decidirá en dos semanas si renuncia o no a dirigir a su departamento y saltar en garrocha a la contienda política.

Amaya está a punto de informarle a su departamento que renunciará al cargo y competirá por el cupo que dejará Gustavo Petro después del 7 de agosto de 2026. Una fuente cercana al gobernador le dijo a este medio que, si nada extraordinario ocurre, dimitirá antes del 31 de mayo de 2025, la fecha límite –a juicio de algunos juristas– para no inhabilitarse.

El gobernador de Boyacá ya cuenta con la bendición de la Casa de Nariño para dar el salto a la presidencia. Y no se descarta que también tenga el guiño de Gustavo Petro, un presidente que tiene claro que en 2026 difícilmente ganará la izquierda radical. Por eso, ha insistido en enviar mensajes que apuntan a ampliar su proyecto y lograr la continuidad.

Él ha dicho que solo con la izquierda radical no se hace “el sancocho” y se necesitan otros ingredientes que pueden no ser armónicos. Amaya se reunió hace tres semanas con altos funcionarios del Gobierno y le transmitieron el interés del presidente para que aspire en 2026 y forme parte del frente amplio que está promoviendo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Una fuente, que pidió reserva de su identidad, le dijo a este medio que Petro también habló del tema con Amaya. Esa versión no está confirmada. Las consultas de Amaya, quien se identifica en el centro político, ya finalizaron. Ha hablado con empresarios y académicos y le dijeron que es un político sensato, tranquilo, que promueve la empresa privada, busca consensos y no es radical. Le han insistido en que él sería una garantía en caso de ganar, pues el petrismo no acudiría a las calles a revolcar el país.