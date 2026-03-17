Polémica frase del gobernador Carlos Amaya, cercano a Petro: “No quiero ser ave de mal agüero, pero están soplando los vientos de la derecha”

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, es uno de los políticos del país que le hablan al oído al presidente Gustavo Petro, pese a que en la campaña presidencial del 2022 se convirtió en uno de los voceros más importantes del ingeniero santandereano Rodolfo Hernández. Amaya recibió el apoyo de Petro para aspirar a la Presidencia, pero al final abortó la propuesta.

Este martes, 17 de marzo, el boyacense habló del 2026 en el inicio de unas mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y los parameros que taponaron varias vías de su departamento el año pasado.

En presencia de la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, y de Agricultura, Martha Carvajalino, Amaya soltó las polémicas frases.

“Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero parece que están soplando mucho los vientos de la derecha. Acá en Boyacá recientemente vi una encuesta donde quedé asombrado. Yo sí creo que hay que aprovechar este momento para negociar y acordar porque el nuevo gobierno, si es de derecha, olvídense de que se logrará algo; lo único que habrá es represión, represión y bolillo por montón. Yo también fui líder estudiantil y sé lo que es negociar con un gobierno de derecha que ya no entiende argumentos de nada. Además, esto lo causaron gobiernos de derecha", afirmó.

La procuradora Alicia López y el gobernador Carlos Amaya. Foto: FOTO1: PANTALLAZO CARACOL RADIO/FOTO2: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

Como si fuera poco, el gobernador siguió hablando: “No quiero que crean que estoy participando en política, no me meto en eso, pero sí quiero decir que estamos sentados en esta mesa a causa de decisiones inconsultas de un gobierno de derecha que afectaron a los campesinos”.

Amaya no ha dicho abiertamente a qué candidato respalda. Hace parte de las directivas de la Alianza Verde y en esa colectividad hay políticos (el ala petrista) que acompañan a Iván Cepeda, Sergio Fajardo y unos pocos a Claudia López.

Gustavo Petro y Carlos Amaya. Foto: Presidencia

Lo que sí es cierto es que él, cercano hoy al petrismo, no respaldará a una candidatura de derecha.

Sus comentarios en medio del acto de diálogo molestaron a la Procuraduría, que le llamó la atención públicamente.

La procuradora ambiental minero energética, Alicia López Alfonso, le expresó: “Con el debido respeto quiero hacer un llamado. Un diálogo asertivo debe hacerse despojado de toda prevención. En este contexto, les pido a todos que, por favor, evitemos enunciar sectores de izquierda, sectores de derecha y sectores de centro”.

“Aquí estamos en un proceso de construcción para un territorio. Y debemos ser absolutamente claros respetando la ideología, la creencia, la posición de unos y de otros. Hago un llamado, señor gobernador, pero tenemos que ser absolutamente claros en este escenario porque la diferencia se construye con el respeto y absolutamente todas las posiciones”, añadió.

Carlos Amaya y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Carlos Amaya no se amilanó y le contestó: “Perdóname, procuradora, pero no le voy a permitir que usted defina qué debo decir yo o no. Me perdona. Digo lo que digo porque es así; esta causa y estos problemas los tenemos por un gobierno de derecha. Esta es una realidad y un hecho fáctico que no voy a ocultar en una mesa de negociación”.