La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, fueron grandes amigos. Aliados. Llaves políticas. Pero desde hace varios meses la relación se enfrió, separaron cobijas y cada uno cogió por un camino distinto.

Hoy, Claudia López es candidata presidencial y está lejos de recibir el apoyo de Amaya, a quien respaldó políticamente en varios escenarios públicos. Al contrario, entre ambos reina el distanciamiento y el cruce de mensajes que cada vez suben de decibeles.

Carlos Amaya y Rodolfo Hernández en Vichada Foto: Autor anónimo

En 2022, por ejemplo, López, desde la Alcaldía de Bogotá, apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro. “Ganamos”, dijo la entonces mandataria cuando conoció el resultado de Petro en las urnas. En ese momento, Carlos Amaya respaldó al ingeniero Rodolfo Hernández y se convirtió en uno de los grandes derrotados. Sin embargo, como ocurre en la política, las cargas se voltearon.

Actualmente, López es una de las acérrimas contradictoras de Gustavo Petro, y Amaya, en salto de garrocha, se convirtió en el principal aliado del presidente y en el mandatario regional más cercano a la Casa de Nariño.

Las tensiones en la Alianza Verde, que se ponen de moda cada cuatro años cuando tienen que escoger el apoyo a la Presidencia, agudizó aún más el conflicto entre ambos. Este lunes, 13 de abril, Carlos Amaya y los directivos de la colectividad propiciaron el respaldo a la aspiración presidencial de Iván Cepeda.

Gustavo Petro y Carlos Amaya. Foto: Presidencia

Aunque la decisión todavía no está tomada, pues un comité de los Verdes dialogará con Cepeda sobre unas líneas rojas y ahí se tomará una postura. Si la Alianza Verde respalda a Cepeda, los congresistas que apoyan a Claudia López, Sergio Fajardo y a Abelardo de la Espriella, quedarán amarrados y no podrán hacer proselitismo a candidaturas diferentes a la del Pacto Histórico. Entre las afectadas estaría Angélica Lozano, la senadora, quíen no podría hacer campaña por su esposa públicamente .

La candidata presidencial Claudia López. Foto: Guillermo Torres

Claudia López, quien renunció a la Alianza Verde, puso el grito en el cielo y la emprendió en redes sociales contra Carlos Amaya.

“Al que tiene precio se lo encuentran. El Verde de Amaya acabó con el Verde de Mockus. El poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno departamental y nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás. Por esta crónica de una muerte anunciada renunciamos con Mockus hace dos años. El Verde nunca fue apéndice de la izquierda, menos de la corrupción. Hoy lo entregaron para que sea apéndice del Pacto Histórico. La ciudadanía encontrará canales que representen sus principios, visiones y propuestas al margen de la corrupción, el clientelismo y el abuso de poder que vendió y acabó con el Verde", escribió López.

Carlos Amaya no se quedó callado y le respondió a Claudia López. “Que Dios la bendiga. Yo siempre la apoyé y ella no entiende mucho de democracia, creo, cuando se hacía lo que ella decía, era perfecto”, dijo. Recordó que Claudia votó por Petro en el 2022 “y yo era el malo y ella no”.

Y siguió: “Ahora que el Verde tomó una decisión de mayorías— no tengo nada que ver— de hacer un acuerdo programático con Iván Cepeda, todo está mal y la culpa es mía”.

Y le envió un mensaje: “Claudia, te equivocas, estás devolviendo mal por bien. Bueno, que Dios te bendiga”.