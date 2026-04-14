El hecho de que el partido Alianza Verde haya decidido buscar acercamientos y acuerdos con la campaña de Iván Cepeda generó fuertes roces entre sus miembros.

Desde el sector que representa Angélica Lozano, y que quisiera respaldar a su esposa Claudia López para la primera vuelta, reclamaron por esa decisión, que fue liderada por el representante Jaime Raúl Salamanca, cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

“El Verde —cuna del centro desde 2010— decidió ‘destripar’ al centro al prohibir a sus electos votar por Fajardo y Claudia López”, reclamó Lozano.

Salamanca no se quedó callado y le contestó: “Cuando las decisiones no son las que uno quiere, se habla de destripar; eso es inaceptable. La deliberación democrática y las decisiones pluralistas no son para destripar a nadie. Los partidos toman decisiones, y ayer se tomó una decisión; primó el argumento de apoyar a un candidato, no dejar en libertad”, dijo el congresista.

Tras el encuentro de la Dirección Nacional, Lozano calificó la decisión de “antidemocrática” y dijo que se le estaba poniendo una “mordaza” que “maltrataría” y le impediría a cientos de militantes de la Alianza Verde apoyar a Claudia López.

“Es una decisión antidemocrática muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro, que quiere una constituyente para reelegirse. Es una etapa de cierre final y triste para el Partido Verde”, criticó Lozano.

La senadora considera que esa decisión maltrataría a las minorías y arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico porque considera que no se estaría cumpliendo la base de que los recursos públicos son sagrados.

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Salamanca fue el que lideró la proposición para que el partido explore las posibilidades de respaldar a Cepeda. “El partido Alianza Verde institucionalmente decide conformar una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro”, dice el documento que fue aprobado por la mayoría.

La decisión generó molestia en otros militantes que también cuestionaron que se vete a los demás candidatos. La representante Katherine Miranda dijo que desconocía la decisión del partido, la cual buscaría silenciar a quienes piensan distinto.

Una de las que más se molestó con la decisión fue la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Foto: Guillermo Torres

“Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, anunció Miranda.

Por su parte, el representante electo Mauricio Toro le reclamó a López que hace cuatro años respaldó a Petro y él no estuvo de acuerdo. “Claudia: hace cuatro años tú, Angélica y Juvinao apoyaron fervientemente a Petro. Yo no estuve de acuerdo, pero respeté. Decir que quienes apoyan hoy a Cepeda lo hacen por precio es injusto e innecesario. No estoy de acuerdo con la decisión que tomó el partido hoy, pero tampoco se puede salir a acusar de corruptos y comprados a todo un partido donde estamos tu esposa y disidentes como yo”, reclamó.