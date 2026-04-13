Alianza Verde nombra a la senadora Carolina Espitia como copresidenta

La dirección nacional de la Alianza Verde seleccionó a la senadora Carolina Espitia como copresidenta. Ella se sumará al equipo que, hasta ahora, integraban Antonio Navarro y Rodrigo Romero.

Ella nació en Boyacá, es ingeniera industrial de la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia, cuenta con una maestría en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia y, actualmente, es estudiante de la maestría en economía aplicada de la Universidad Eafit.

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“Inició su liderazgo estudiantil y social en la universidad cuando cursaba su pregrado y junto a un grupo de compañeros lideraron la lucha estudiantil por la autonomía universitaria y exigencia de recursos para la educación pública”, dijo la Alianza Verde en un comunicado.

La colectividad describió que, desde el Congreso, ella ha liderado la lucha por la educación superior pública de calidad, así como el cuidado y preservación del medio ambiente y mayores oportunidades para el campo colombiano.