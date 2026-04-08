Lo que alguna vez fue la Alianza Verde, que nació con las ideas de Antanas Mockus y la propuesta de una “ola verde” en la que se sumaron distintos sectores y liderazgos, hoy no queda nada.

El partido prácticamente está dividido de cara a las presidenciales y varios de sus liderazgos cogerán distintos rumbos como antes no había sucedido. En elecciones pasadas habían estado en la puja entre un par de candidatos de sectores cercanos, pero esta vez, en las próximas horas y días, se pronostica una implosión que terminaría de dividirlos por completo.

Los verdes que han sido cercanos al petrismo llegarán a ese sector en las próximas horas, según miembros de ese partido a SEMANA. En la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, aterrizarán oficialmente varios nombres que estuvieron cerca de Gustavo Petro y que lo acompañan, incluso, desde la campaña del 2022.

Ariel Ávila y Jota Pe Hernández representan visiones distintas de la Alianza Verde. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Allí están los senadores Ariel Ávila, Inti Asprilla, León Fredy Muñoz y los representantes Santiago Osorio, Marta Alfonso y Olga Lucía Velásquez, entre otros miembros de la Alianza Verde que se sabe que ya están con el petrismo pero que oficializarán su llegada para demostrar que gran parte del partido estaría respaldando al candidato del izquierda.

Contrario a eso, otro sector que ha sido crítico del Gobierno de Gustavo Petro aterrizaría en la candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Allí llegaría la representante Katherine Miranda, sin embargo, algunos miembros del Verde buscarían atajarla en ese propósito y por eso se estaría proponiendo que no se puedan respaldar esa y la aspiración de Abelardo de la Espriella.

Recuerdan que el petrismo intentó obligar a candidatos presidenciales a asistir a debates, pero Iván Cepeda no iría a ninguno

En el caso de la senadora Angélica Lozano, y lo que ella representa, apoyarán a Claudia López, que aunque renunció al partido en medio del escándalo de Carlos Ramón González, se sabe que sigue teniendo bases que la acompañan y la respaldan en ese propósito. Allí estaría también la representante Catherine Juvinao.

Un sector adicional que tiene fuerza en el Verde es el del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que estaría terminando de definir a quien respaldar. Cabe recordar que fue elegido como senador John Amaya, hermano del gobernador y una de las figuras influyentes de la colectividad. Asimismo, allí se encuentra el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Se habla de la posibilidad de que allí no tomen una decisión antes de la primera vuelta.

Jaime Raúl Salamanca es cercano al sector de Carlos Amaya. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

De otro lado, hay quienes le están haciendo campaña a Sergio Fajardo, como el representante electo Mauricio Toro, entre otros liderazgos y militantes que llegaron a esa colectividad cuando el exalcalde de Medellín hizo alianzas con Claudia López en el 2022.

En medio de las discusiones que se dan en el partido y la división que se ha generado se ha revivido el fantasma de la escisión, pero por ahora no hay nada definido.

El próximo lunes, 13 de abril, está citada una reunión de la Dirección Nacional donde se discutirá el tema a fondo.