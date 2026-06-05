Jota Pe Hernández alerta sobre su futuro en la Alianza Verde: “Seré expulsado”

El senador Jota Pe Hernández advirtió que será expulsado de la Alianza Verde, partido en el que ha militado desde que pasó de la creación de contenidos a la actividad política.

El congresista estuvo buscando una escisión para crear su propio partido; sin embargo, esta le fue negada y ahora un sector de esa colectividad busca sacarlo de la organización política.

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El también senador Fabián Díaz envió una carta al Consejo de Control Ético de la colectividad en la que solicita que se imponga la medida de expulsión a Hernández.

“He sido informado de que el senador Fabián Díaz radicó una solicitud para que me expulsen del partido. Ayer me negaron la escisión y hoy saldré por la puerta de atrás”, expresó el congresista.

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Hernández prometió que no dejará “de mostrarle a Colombia el peligro que Cepeda representa”, pese a que está a punto de quedarse sin partido político.