El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a la advertencia de Estados Unidos en la que ese país señaló que está preparado para tomar medidas contra las personas que incurran en compra de votos en Colombia.

La administración de Donald Trump expresó que podría retirarle el visado a los ciudadanos colombianos que resulten hallados culpables de ese delito electoral en medio de la contienda para la segunda vuelta.

El funcionario de la administración de Gustavo Petro señaló que “cada país es libre y autónomo de dar visas o no dar visas o de dejar a quién entrar o no entrar a su país”.

Esas declaraciones tuvieron lugar en medio de la reunión del Plan Democracia, en el que participaron diferentes instituciones del Estado, como la Procuraduría y la Registraduría Nacional.

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“De alguna u otra forma están tratando como de impartir justicia, como si ellos impartieran justicia. Hasta ahora las capturas que hay por compra de votos solo han sido en una campaña y de funcionarios públicos; que yo sepa, no ha habido ninguno”, expresó el encargado de la cartera política.

Benedetti hizo esas afirmaciones en un contexto en el que las campañas han manifestado su preocupación por la posible compra de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el domingo 21 de junio.

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El ministro indicó que no conoce “ningún pronunciamiento o querella por parte de la Procuraduría, que es la que debe estar atenta a ese tema. Aquí hemos estado pendientes de que no exista la compra de votos. Entonces, esa es una práctica que no debería hacerse y que además no se presenta para las presidenciales. Ese tipo de prácticas se presenta para las legislativas, pero no para las presidenciales”.