Iván Cepeda pidió que le prohibieran a Abelardo de la Espriella el uso de la camiseta de la Selección pero horas después la recibe y la usa

El candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula Aída Quilcué recibieron la camiseta de la Selección Colombia por parte de 32 barras y 18 colectivos de fútbol. El gesto con los aspirantes a la Casa de Nariño del Pacto Histórico tiene lugar en medio de la puja política que ha despertado el uso de esa prenda por parte de su contrincante, Abelardo de la Espriella.

“Esto no es un mero objeto mercantil, esto nos representanta como nación, es un símbolo que nos une. No le pertenece a nadie, nos pertenece a todas y a todos y por eso no podemos permitir que nos roben. No podemos dejar que alguien venga y se arrogue la potestad de decir que representa sus ideales”, consideró Cepeda.

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Loa candidatos del Pacto Histórico portan ese emblema después de que el sector afín al presidente Gustavo Petro cuestionara a De la Espriella por vestir la camiseta e invitar a sus seguidores a hacerlo en medio de la contienda electoral.

La puja por el uso de ese emblema se acentuó después de que el juzgado 120 penal municipal de conocimiento de Bogotá emitiera una medida cautelar en medio del estudio de una acción de tutela en la que le prohíbe al abogado vestir ese símbolo.

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Ahora, Cepeda y Quilcué reciben la prenda como un gesto de hinchas de diferentes equipos de fútbol y desde su campaña sostienen que los pilares seguidos por las barras “representan el proyecto político del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida”.

Cepeda le envió un mensaje a De la Espriella en el que le dijo que: “No sea ladrón, no se nos robe la camiseta a todas y a todos nosotros”. El candidato promete impulsar un programa de barrismo social.