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Armando Benedetti, nuevo director del Dapre ‘ad hoc’

La designación fue autorizada por el presidente Gustavo Petro.

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Redacción Semana
15 de julio de 2026 a las 2:27 p. m.
Armando Bendetti, ministro del Interior.
Armando Bendetti, ministro del Interior. Foto: Guillermo Torres / Semana

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto que designa a Armando Benedetti, ministro del Interior, como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ad hoc.

El alto funcionario se encargará del rediseño institucional del Dapre, pues la titular de ese cargo, Nhora Mondragón, presentó un impedimento para adelantar esta gestión.

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¿Qué pasa si Gustavo Petro no asiste a la posesión de Abelardo De La Espriella?

El nombramiento de Benedetti no cayó bien en los sindicatos del Departamento Administrativo de la Presidencia y hay alertas de aparente formalización laboral de contratistas ligados al Pacto Histórico.