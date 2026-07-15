Invías anuncia avances del 88,49 % en Caminos Comunitarios de la Paz Total

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) indicaron que, desde 2023 y con corte al 28 de junio de 2026, el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total tiene un avance del 88,49 %.

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En total son 2.048 proyectos los que ya han sido culminados y otros 253 siguen en ejecución. La cartera aseguró que las intervenciones han beneficiado a 873.057 personas en el país gracias al mejoramiento de vías terciarias y secundarias.

El programa es una de las estrategias del Gobierno y el sector transporte para facilitar la conectividad rural, fortalecer la economía popular y el desarrollo territorial. Desde 2023 ha impulsado proyectos en 31 departamentos y 718 municipios.

La inversión supera los $685.846 millones y ha generado mejoras en 4.087 kilómetros de vías terciarias. También se han construido 259,51 kilómetros de placa huella y 13,05 kilómetros de pavimento rígido.

MinTransporte señaló que las intervenciones incluyeron la instalación de 786 alcantarillas, 113 box culvert y 24 muros de contención. Las obras han beneficiado a 873.057 personas en todo el país.

Para el Gobierno, Caminos Comunitarios de la Paz Total ha ayudado a comunidades que se enfrentaban a problemas de aislamiento. Por lo tanto, los resultados beneficiarán a niños y jóvenes de territorios rurales.

“Quienes ven los caminos comunitarios como meras obras de infraestructura, deben saber que son realmente una herramienta para transformar los territorios. Cada vía construida o rehabilitada facilita el transporte de productos, reduce los tiempos y costos de desplazamiento, mejora el acceso a servicios como salud, educación y comercio”, explicó Miller Fajardo Lozano, gerente del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Los proyectos se han llevado a cabo en 31 departamentos. Foto: MinTransporte

Alcances del programa

MinTransporte explicó que el programa de Caminos Comunitarios ha contado con la participación de miembros de las comunidades, lo que a su vez ha fortalecido la organización local y las Juntas de Acción Comunal.

Según la entidad, el 97,5 % de las comunidades reporta mejoras en el transporte de alimentos. Además, 98 de cada 100 familias encuestadas reportaron mejoras en su calidad de vida gracias a las mejoras viales.

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En cuanto a cobertura, los departamentos que recibieron más proyectos fueron Córdoba, con 175; Cundinamarca, con 153; Cauca, con 151; Nariño, con 143; y Tolima, con 128.

“Además de su impacto socioeconómico, los caminos comunitarios fortalecen la organización y la participación de las comunidades. Esa articulación entre Estado y comunidad genera confianza, promueve la integración territorial y crea condiciones para la construcción de la Paz Total”, agregó Fajardo Lozano.

Invías señaló que este tipo de proyectos demuestra el compromiso de la entidad con la infraestructura vial que tenga la capacidad de aportar a la construcción de paz desde los territorios.