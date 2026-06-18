Invías entregó el balance de infraestructura 2022-2026: 9.900 kilómetros intervenidos y 9,3 billones de inversión

El Instituto Nacional de Vías (Invías), adscrito al Ministerio de Transporte, entregó el balance de infraestructura del periodo 2022-2026. En el mismo, la entidad señaló que invirtió 9,3 billones en ejecución directa para vías regionales, rurales y fluviales.

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Esto se suma a otros 15 billones que fueron amparados por documentos CONPES con el objetivo de consolidar la infraestructura regional. En total, Invías registró la ejecución de 84 muelles fluviales, 59 proyectos de mejoramiento de la red nacional de carreteras y la gestión de 59 puentes. De esos, 18 son estructuras modulares instaladas y 41 fueron mejorados.

“Nuestra prioridad ha sido volcar la infraestructura hacia los territorios históricamente olvidados. Cada kilómetro intervenido y cada convenio firmado con las Juntas de Acción Comunal representan un paso definitivo para saldar la deuda social con el campo colombiano y consolidar las bases de la justicia económica y la paz total”, indicó la ministra de Transporte María Fernanda Rojas.

De acuerdo con la entidad, durante los últimos cuatro años se intervinieron 9.903 kilómetros de red vial regional con el objetivo de mejorar la integración territorial y la presencia del Estado en todo el país.

Las estrategias de Invías

La entidad indicó que una de las estrategias es la conectividad de los territorios más apartados del país. Con una inversión de 2,3 billones se intervinieron vías de 31 departamentos y 710 municipios, que beneficiaron a 1,7 millones de personas.

“La infraestructura vial cumple un papel estratégico en la Reforma Agraria integral al facilitar el acceso a los mercados, valorizar la propiedad rural y reducir la intermediación, permitiendo que los productores campesinos comercialicen directamente sus cosechas en centros de acopio, mejoren sus ingresos y fortalezcan las economías regionales”, explicó el director General del Invías, Juan Guillermo Jiménez.

$1,093 billones fueron destinados al programa Caminos Comunitarios de la Paz Total (CCPT) que también ayuda al tejido social y generó 44 mil empleos directos.

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Invías, además, reportó que la iniciativa CONPES ‘Vías para la paz’, contempla la inversión de 15 billones en 22 proyectos de infraestructura vial. Los corredores que destacan del proyecto son:

La Transversal del Catatumbo (La Mata – Convención – El Tarra – Tibú).

La Vía al Mar Pacífico (Argelia – Plateado – López de Micay y Popayán – El Tambo – Munchique – Honduras).

La vía Pasto – El Estanquillo.

La vía San Francisco – Mocoa.

En cuanto a la red nacional de carreteras y puentes, se reportó la intervención de 2.246 kilómetros entre obras de mejoramiento y rehabilitación. Con una inversión superior a los 6,62 billones se han desarrollado 59 proyectos en 24 departamentos, de acuerdo a la información de Invías.