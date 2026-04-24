Escándalo en el programa Vías para la Paz: subdirectora de Invías estaría aprobando contratistas sin experiencia

En medio del fuego amigo que se ha desatado al interior del Gobierno Petro entre Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Angie Rodriguez, encargada del Fondo Adaptación, apareció el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, con una grave denuncia que salpica a una subdirectora del Invías con el cuestionado programa Vías para la Paz, con el que el Gobierno pretendía intervenir cientos de kilómetros de vías terciarias con las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Secretario de Transparencia denunció irregularidades en los programas del Gobierno para mejorar vías terciarias

Sin embargo, Idárraga ha reiterado en varias oportunidades que el ambicioso programa ha tenido serias irregularidades por validación de certificación de experiencia sin requisitos, aprobación de contratos con incumplimientos contractuales y habilitación de proponentes que tampoco cumplirían con las exigencias de esa iniciativa impulsada por el presidente Petro.

Ahora, el secretario de Transparencia de la Presidencia volvió a manifestar su “preocupación” frente a los procesos de licitación que ha venido adelantando el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el programa Vías para la Paz.

Idárraga reveló en su cuenta de X: “Resulta inquietante que, pese a las observaciones y alertas tempranas previamente formuladas, y las advertencias de esta dependencia, de los distintos oferentes y de la Contraloría General de la República, en Invías, la ingeniera Ruby Amparo Malaver, subdirectora de procesos de selección contractuales y responsable de la adjudicación, continúe manteniendo habilitados a determinados proponentes cuya experiencia acreditada no ha podido ser debidamente verificada”.

El funcionario detalló que esa situación se está presentando en el “proceso licitatorio n.° 038″ en el que también se estaría configurando una causal de inhabilidad en uno de los oferentes, específicamente, relacionado con la participación de su revisor fiscal, lo que comprometería la legalidad y transparencia del proceso.

“Solicitamos de manera respetuosa, pero enfática, que se adopten las medidas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad que rigen la contratación estatal, así como la revisión exhaustiva de las condiciones habilitantes de los proponentes involucrados”, insistió el secretario.

En su denuncia también manifestó que le parece “altamente preocupante, y pone en entredicho la transparencia del proceso”, que la subdirectora de procesos de selección contractuales, Ruby Amparo Malaver, insista en continuar con ese proceso pese a las múltiples advertencias que ha hecho la misma Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Foto: Ministerio de Justicia

Hace menos de un mes, Idárraga denunció que la empresa Urbacón S.A.S. habría presentado una certificación de un contrato que firmó con el Fondo de Caminos Vecinales en 1982, pero el Invías no habría tenido la capacidad para verificar ese documento.

En esta nueva alerta volvió a sacar a flote el nombre de dicha compañía advirtiendo que “no se comprende ni se evidencia justificación objetiva” para continuar el proceso a su favor, pues la experiencia seguiría estando soportada en certificaciones que no han sido validadas.