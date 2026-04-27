“Canallas y personas indeseables”: director de la Policía sobre disidencias de Iván Mordisco tras ola terrorista en el suroccidente del país

El director de la Policía, el general William Rincón, arremetió fuertemente contra las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, responsables de la más reciente escalada terrorista en el Cauca y Valle del Cauca, que han dejado más de una docena de civiles asesinados.

El atentado ocurrido en la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, Cauca, cobró la vida de 19 personas. Foto: El País/Captura de pantalla

El general Rincón indicó que las personas que han ejecutado estas acciones criminales son canallas e indeseables.

“La gente en Colombia debe ponerse de pie para rechazar estos grupos, para sacarlos de Colombia. Ya nadie los quiere, ya nadie los quiere al lado de nosotros. Están haciéndole mucho daño al país. Son personas indeseables”, dijo el general Rincón.

Frente a los responsables de la acción criminal, informó que se avanza en las labores para ubicarlos. Explicó que detrás de la acción criminal están alias Marlon, alias Ferley y alias Mi Pez, cabecillas de la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de Iván Mordisco.

“Marlon es el principal, cabecilla de esta Jaime Martínez, y estamos ofreciendo cinco mil millones de pesos como recompensa. Le sigue alias Ferley. Este sujeto también juega un papel importante dentro de esta red criminal, y estamos ofreciendo mil millones de pesos. Y ahí le sigue otro sujeto que viene siendo un daño terrible y que tiene que ver también, por supuesto, con la postura de explosivos y, obviamente, también con el daño que está haciendo en algunas estaciones y distritos de militares. Este es el sujeto David o Mi Pez, por quien hay mil millones de pesos como recompensa”, explicó el general Rincón.

El general William Rincón, director de la Policía, habló en SEMANA sobre la escalada terrorista de las disidencias de Iván Mordisco. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

De acuerdo con el general Rincón, la escalada terrorista de las disidencias de las Farc obedece en retaliación a los golpes que se le han propinado a la estructura criminal en temas de narcotráfico, minería ilegal y la captura de varios familiares de Iván Mordisco.

El ministro Pedro Sánchez informó que el Gobierno nacional ofrece una recompensa de hasta $ 5.000 millones por alias Marlon. Foto: Mindefensa

“Hay que tener en cuenta que esta presión que él tiene (Mordisco), por supuesto, él necesita liberarse, ya sea para moverse y hacerse sentir y ordenar, tal vez, a sus hombres, a sus criminales, a que hagan este tipo de actuaciones para con la población civil y nuestras fuerzas”, indicó el general Rincón.