La piñata de contratos irregulares detrás de los Caminos Comunitarios de la Paz Total: 150.000 millones de pesos están embolatados

La iniciativa, cuestionada desde el primer momento, proponía entregar los contratos sin licitación y a dedo a Juntas de Acción Comunal (JAC) para que ellas hicieran las obras , aun cuando no tenían la experiencia ni la experticia. Sucedió lo esperado, se entregó el dinero y las obras no se hicieron; el descalabro advertido ya supera los 150.000 millones de pesos.

Los proyectos en vías terciarias no avanzan. | Foto: JOSÉ LUIS GUZMÁN-EL PAÍS

SEMANA tuvo acceso a un robusto informe que deja en evidencia la casi nula evolución de esos proyectos. A pesar de que se giró el total de los anticipos, tal como señaló una fuente, “el resultado es lo más grave”. Dos años después, hay decenas de obras que no tienen ni un avance mínimo.

Dentro de ese documento se registró que a la Junta de Acción Comunal de Amalfi, en Antioquia, se le habrían entregado más de 200 millones de pesos, pero a la fecha el avance es de cero por ciento, no ejecutado. Lo mismo ocurre en el municipio de Arauquita, en Arauca, donde supuestamente se entregaron más de 196 millones de pesos, pero en el seguimiento se refleja una ejecución de solo 3 por ciento .

Uno de los departamentos que más se ha visto golpeado en los avances de Caminos Comunitarios por la Paz Total es Atlántico, donde aparecen las Juntas de Acción Comunal de municipios como Soledad, Candelaria, Usiacurí, Repelón, Sabanalarga, Luruaco, Suan, Santa Lucía, Juan de Acosta, Malambo, Manatí y Tubará, donde se les entregó más de 3.000 millones de pesos y los avances no sobrepasan ni el 5 por ciento.

Ese mismo panorama se replica en otros departamentos como Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Cauca y Vaupés, en este último se entregaron tres obras a las Juntas de Acción Comunal de Mitú y otros municipios, que registran un avance de cero por ciento, es decir, no han hecho absolutamente nada. Lo particular es que varios de esos proyectos están parados por razones parecidas: situaciones de orden público, no hay mano de obra o se cambiaron los dirigentes de la JAC.