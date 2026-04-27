A la Sección Quinta del Consejo de Estado llegó una demanda firmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que busca tumbar el nombramiento de Daniel Quintero Calle como nuevo superintendente de Salud. El recurso llegó en contra de la propia entidad y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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En la demanda, que tiene una extensión de 29 páginas, se cuestiona la capacidad e idoneidad de Quintero Calle para ocupar dicho cargo, así como su poca o nula experiencia en temas de salud.

En este punto cuestionó que se quiera avalar como experiencia en estos temas la labor que desarrolló Quintero Calle como alcalde de Medellín, entre los años 2020 y 2023.

El proyecto iniciará en 2027. Foto: Alcaldía de Medellín / API

“En cuanto a la experiencia del señor Daniel Quintero Calle como alcalde de Medellín, se advierte que la misma no es idónea ni suficiente para acreditar el requisito de trayectoria profesional relacionada para el cargo de superintendente”, señala.

“Esa tesis se fundamenta en la naturaleza política del cargo y en la ausencia de afinidad funcional con las competencias de inspeccón sanitaria. Además, en gracia de discusión, el periodo de cuarenta y seis meses que ejerció es insuficiente frente a la exigencia de ochenta y cuatro meses que damanda el cargo”, añade.

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Si se analiza la hoja de vida de Quintero Calle, publicada en varios portales, no se encuentra un dato relacionado con el tema de la salud. Debido a esto, se considera que no cumple con los mínimos requisitos para ser superintendente de Salud.

“La coordinación de la red hospitalaria municipal, hoy distrital, constituye una labor de administración y no de vigilancia técnica del sistema. Asimismo, la atención de emergencia sanitaria por la pandemia representa un ejercicio de gerencia política y coordinación interinstitucional, sin que ello constituya experiencia funcional en la supervisión técnica de los actos del sistema general de seguridad social en salud. Por ello, la gestión de crisis no sustituye la experiencia técnica requerida en la supervisión de los actores del sistema”, asevera el alcalde de Medellín.

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En la demanda se le pide al Consejo de Estado tener en consideración los recientes pronunciamientos y registros de la hoja de vida de Quintero Calle.

“Se ordene la cancelación del acta de posesión del señor Daniel Quintero Calle y se disponga su inmediata desviculación del cargo de superintendente de Salud”, pide la acción judicial que será evaluada en los próximos días.

Quintero Calle se posesionó como superintendente de Salud, el octavo en lo que va del Gobierno Petro, el pasado viernes 24 de abril.