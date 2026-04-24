Tribunal de Antioquia frenó la intervención del Gobierno a la EPS Savia Salud

Una más. Este viernes, 24 de abril, el Tribunal Administrativo de Antioquia frenó la intervención del Gobierno a la EPS Savia Salud EPS.

SuperSalud nombra interventores suplentes en varias entidades de salud, mientras crece el silencio sobre Nueva EPS

En la decisión, conocida en su totalidad por SEMANA, se ordenó la medida cautelar que suspende los efectos del decreto emitido por la Superintendencia de Salud.

“Decretar la suspensión del acto administrativo demandado (...) ‘por el cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a Alianza Medellín Antioquia EPS SAS ‘Salva Salud EPS’”.

El Tribunal le ordenó directamente a la Superintendencia de Salud que, en el término de diez días, reúna a los accionistas de Savia Salud EPS y “realice el empalme, así como la entrega de bienes, haberes y negocios de la EPS a sus administradores y accionistas”.

La medida cautelar se prolongará mientras se toma una decisión de fondo frente a la demanda presentada por el departamento de Antioquia y Comfarma.

Los alcances de la decisión fueron celebrados por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

HOY LA JUSTICIA NOS DA LA RAZÓN. Y ES HISTÓRICO.

El Tribunal Administrativo acaba de ordenar suspender la intervención ilegal que Petro y su Superintendencia de Salud hicieron sobre Savia Salud desde 2023.

Desde el primer día lo dijimos: Se tomaron SaviaSalud de manera ilegal,… pic.twitter.com/LONLtlaIwI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 24, 2026

“Desde el primer día lo dijimos: se tomaron Savia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Para mejorar la salud de los colombianos no había que acabarla. Y, para colmo, hoy Petro nombra como superintendente de Salud a un imputado por corrupción”, señaló el mandatario de la capital antioqueña.

Esto último, ante la designación de Daniel Quintero Calle.

“Eso lo dice todo. Petro y todos los funcionarios que hicieron parte de esta toma ilegal deben responder ante la justicia. Están jugando con la salud y la vida de la gente. Esto se logra gracias al trabajo articulado entre la Gobernación de Antioquia, Comfama y la Alcaldía de Medellín. Unidos ganamos. Una vez recuperemos Savia Salud, haremos una auditoría. Van a pagar por todo lo que hicieron ante la justicia”, aseveró Gutiérrez.