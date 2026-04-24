Daniel Quintero dio sus primeras declaraciones como director de Supersalud: “Vamos a meter auditoría en cada EPS”

Este viernes 24 de abril de 2026, Daniel Quintero Calle tomó posesión oficial como el nuevo Superintendente Nacional de Salud de Colombia.

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El nombramiento se formalizó mediante un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, tras la salida de Bernardo Camacho de la dirección del organismo de control. La llegada del exalcalde de Medellín a la Supersalud ocurre en un momento de transición para el sistema sanitario del país.

Tras su posesión, Quintero compartió un mensaje en el que vinculó su nueva labor con una experiencia personal relacionada con la salud de su hija.

“El presidente Petro me ha asignado una de las misiones más importantes del gobierno y de mi vida: garantizar que la salud en Colombia sea un derecho y no un negocio”, afirmó el funcionario, señalando que su gestión priorizará la lucha contra la falta de medicamentos y el desvío de recursos públicos.

Tecnología y rastreo de recursos

El nuevo superintendente destacó que su perfil técnico fue determinante para su elección, asegurando que utilizará herramientas digitales para vigilar los flujos de dinero que el Gobierno gira a las entidades prestadoras.

“El presidente me eligió porque sabe que soy experto en tecnología y que podré rastrear hasta el último peso desviado por los corruptos”, sostuvo Quintero, quien además es ingeniero electrónico con especialización en finanzas.

Daniel Quintero juró perseguir a todos los corruptos que se han enriquecido con la salud. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Dentro de su plan de trabajo, anunció la implementación de un sistema de vigilancia permanente para las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según el funcionario, no esperará a que lleguen las quejas de los usuarios, sino que buscará adelantarse a las irregularidades.

“Vamos a meter auditoría las 24 horas, los siete días de la semana, en cada EPS; vamos a rastrear cada peso con inteligencia artificial”, enfatizó el nuevo director del organismo.

La salud no es un negocio es un derecho y lo vamos a hacer cumplir. pic.twitter.com/0u21vJlkLK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) April 25, 2026

Advertencia a los gerentes de las EPS

Quintero dirigió un mensaje directo a los administradores de los recursos de la salud, indicando que trabajará de la mano con la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para judicializar cualquier anomalía.

El funcionario manifestó que su objetivo es que los gerentes de estas entidades respondan por el manejo de los fondos destinados a las medicinas de los ciudadanos.

“Acepto este nombramiento porque llegó la hora de ponerse del lado de los hospitales. Que los corruptos sepan que tienen los días contados; que ningún gerente de EPS vuelva a dormir tranquilo sabiendo que se robó la plata de la medicina de la gente”, concluyó Quintero.