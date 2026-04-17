Agarrón entre Gustavo Petro y Alejandro Gaviria por designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud

Se registró un fuerte choque entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro de Educación de su Gobierno, Alejandro Gaviria. El roce se produjo por la polémica designación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como nuevo superintendente de Salud.

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El primero en lanzar un dardo fue Gaviria, quien cuestionó esa decisión del mandatario colombiano por medio de su cuenta personal de X: “La campaña está montada sobre una contradicción absoluta: propone una revolución ética, pero guarda silencio sobre la corrupción más flagrante del Gobierno actual porque necesita su apoyo para tener alguna posibilidad electoral. La postura es deshonesta”.

Posteriormente, Gustavo Petro se expresó por la misma vía con un fuerte mensaje en contra de Alejandro Gaviria: “Tengo que decirte, Alejandro, que tú eres un exponente de la corrupción más flagrante. Ideaste el modelo en donde billones de pesos del erario pasaban al pecunio personal de los dueños privados de las EPS y no te arrepientes de hacerlo”.

Entretanto, una vez que su hoja de vida fue publicada en la página de aspirantes de la Casa de Nariño, Daniel Quintero reveló cuál sería su papel en la Superintendencia de Salud.

“Desde la Superintendencia Nacional de Salud y con tecnología de punta, voy a desmantelar el cartel de la salud que el uribismo y los neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos. ¿Cuántas madres han llorado a sus hijos?, ¿cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida?”, afirmó en una publicación en su cuenta personal de X.

Además, aseguró: “Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”.

Pero, al interior del Gobierno Petro, esa designación de Daniel Quintero también generó molestia. Fue el caso del director de la UNGRD, Carlos Carrillo: “El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición. Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo. La verdadera lealtad con el presidente @petrogustavo consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar”.

“La izquierda subvierte los enormes poderes que otorgan la riqueza y el abolengo; desafía por naturaleza: la izquierda es contestataria y rebelde, nunca obsecuente y sumisa. La izquierda colombiana no puede repetir los errores de la izquierda argentina, venezolana, ecuatoriana, etc. En muchos lugares del mundo, y particularmente en América Latina, la corrupción ha corroído hasta los cimientos las estructuras políticas; por eso termina normalizándose y, tácitamente, considerándose algo inevitable y transversal a todos los actores políticos”, recalcó el funcionario.

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Sumado a ello, dejó claro: “El pragmatismo y la estrategia de lucha política llevaron a muchos líderes latinoamericanos a recibir en sus procesos a poderes regionales o gremiales que, de dientes para afuera, abrazan las ideas de justicia social y cambio, pero que en el fondo no buscan nada distinto a mantener el saqueo”.

“Quintero está hoy en juicio por delitos contra la administración pública; tiene derecho a su defensa, pero el @PactoCol no tiene por qué asumir el costo político de sus líos jurídicos. Nada le debemos y nada nos aporta. La mayoría de los líderes políticos del Pacto hoy guardarán silencio; lo harán para evitar el desgaste de contradecir al presidente, pero el respeto real es cuidar a quienes admiramos, incluso de sus errores”, concluyó.